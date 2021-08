Oto realme 8i! Zobacz pierwsze rendery!

Smartfony realme stopniowo zyskują coraz większą popularność. Nie dotyczy to juz tylko rodzimego rynku producenta, czyli Chin. Może o tym świadczyć pojawienie się w piątce najlepiej sprzedających się smartfonów w Europie. Chiński producent nie zwalnia jednak tempa i chce wzmocnić swoją pozycję.

Już za kilka dni realme GT Master Edition oficjalnie pojawi się na rynku, a urządzenie już teraz możemy zakupić w bardzo okazyjnych cenach. Niedawno usłyszeliśmy o nowych rozwiązaniach w kwestii ładowania bezprzewodowego producenta, a teraz w sieci pojawiły się pierwsze detale poświęcone kolejnemu smartfonowi: realme 8i. O powstaniu tego urządzenia mówił już nieco Madhav Sheth, CEO realme, który wspomniał o nim w jednym z oficjalnych podcastów producenta. Smartfon ma być kolejnym z budżetowej serii realme 8 i być najbardziej przystępnym cenowo.

