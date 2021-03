Oto telewizory LG na 2021 rok. OLED, Mini LED i Nano Cell z webOS 6 [Relacja z premiery]

LG zaprezentowało właśnie nowe telewizory na 2021 rok, który trafią do sprzedaży w naszym kraju. Byliśmy na premierze i wiemy już czego się spodziewać. Na półkach sklepowych pojawią się małe OLED'y, odświeżone telewizory z serii NanoCell oraz zupełnie nowe modele QNED oparte na matrycy Mini LED, które stanowić będą pomost pomiędzy "tanimi" NanoCell, a "drogimi" OLED'ami. Całość uzupełnia system webOS 6.0 z zupełnie przeprojektowanym interfejsem użytkownika.

Spis treści

LG zorganizowało kameralną konferencję prasową, na której mogliśmy zobaczyć najnowsze telewizory z linii modelowej 2021, które pojawia się w sklepach na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy.

LG NanoCell

Koreański gigant podobnie, jak inni producenci sprzętu RTV, a w szczególności telewizorów zauważył, że w dobie nowej normalności i w czasie mnóstwa obostrzeń konsumenci spędzają znacznie więcej czasu w domu, co przełożyło się na wzrost czasu spędzanego przed telewizorem.

LG z tej okazji postanowiło solidnie przebudować swoją gamę modelową telewizorów i wprowadzić kilka ważnych nowości, z których wybrane mogą stać się prawdziwymi "gamechangerami" na rynku. Ale zanim przejdziemy do opisu samych konstrukcji czas na kilka suchych faktów.

LG NanoCell 4K

Z danych przedstawionych przez LG wynika, że młode osoby w wieku od 18 do 24 lat spędzają przed telewizorem aż 30% czasu więcej, niż przed pandemią. Identyczny wskaźnik dla osób powyżej 25 roku życia to 21%.

Co ważne w dobie pandemii konsumenci zaczęli grać na swoich telewizorach, a coraz większa ilość osób kupujących nowy telewizor zwraca uwagę na jego wygląd i jakość wykonania.

Telewizory LG na 2021 rok. Co nowego?

Przedstawiciele LG Polska przekazali, że projektując nowe telewizory na 2021 rok skupiono się na Oglądaniu, Grach oraz Wystroju wnętrza. Nowe telewizory oferują panele OLED, Mini LED oraz NanoCell. Całością zarządzają procesory a czwartej generacji wspierane przez sztuczną inteligencję. W kwestii wyglądu postawiono na odświeżony ekran domowy, nowoczesny design obudowy, nowe wersje kolorystyczne oraz przeprojektowany pilot Magic.

LG NanoCell 8K

OLED idealnym telewizorem dla graczy

LG wielokrotnie podkreślało, że nowoczesne telewizory OLED to idealny wybór dla graczy. Nie inaczej było na ostatniej konferencji prasowej. Dzięki niskim opóźnieniom oraz błyskawicznym czasem reakcji, a także wsparciem dla AMD FreeSync i Nvidia G Sync, telewizory OLED z powodzeniem zastąpią nam monitor do gier.

Game Optimizer

Aby zwiększyć świadomość graczy na temat telewizorów OLED zawarto współpracę z Microsoftem. Obie firmy wspólnie reklamują swoje produkty. Dodatkowo wybrane telewizory z linii modelowej 2021 dostępne będą w pakietach bundle z nowymi konsolami Xbox Series X/S.

OLED evo - matryca OLED drugiej generacji

Po siedmiu latach stosowania matryc OLED, LG wprowadza do sprzedaży pierwsze telewizory wyposażone w panel OLED evo drugiej generacji.

Nowa podstawa telewizora OLED

Nowa matryca jeszcze bardziej zwiększa jasność i ostrość obrazu w porównaniu do topowych modeli OLED na 2020 rok.

Procesor A9 Gen4 AI

Nowe telewizory na rok 2021 otrzymały procesory a czwartej generacji. Nowością jest automatyczne rozpoznawanie scen oraz normalizacja głośności pomiędzy wybranymi aplikacjami streamingowymi. Telewizory z webOS 6.0 automatycznie będą normalizować głośność dźwięku.

Ramka LG NanoCell

webOS 6.0 - największa aktualizacja w historii systemu Smart TV od LG

Każdy telewizor z gamy modelowej na 2021 niezależnie od tego, czy jest to konstrukcja za 2000 zł czy 15000 zł otrzymał system operacyjny webOS 6.0. Oprogramowanie otrzymało największą aktualizacje od kilku lat. Zmienił się interfejs użytkownika oraz pilot Magic.

webOS 6.0

LG przeprojektowało ekran domowy. Brakuje już charakterystycznych, wyskakujących kafelków, a całość podobna jest do Google TV. webOS 6.0 posiada sztuczną inteligencję, która po czasie rozpoznaje nasze upodobania i automatycznie proponuje treści z popularnych serwisów streamingowych.

Pilot Magic w droższych modelach telewizorów LG otrzymał wbudowany moduł NFC, który pozwala na szybkie połączenie smartfona z naszym telewizorem. Rozwiązanie to umożliwia przesyłanie obrazu na telewizor oraz z telewizora na smartfon. Do działania wymagana jest aplikacja na Androida.

W końcu tanie OLED'y z 60 Hz matrycą

LG wprowadza do oferty "budżetowe" modele telewizorów OLED z 60 Hz matrycą. Seria A składać się będzie z modeli o przekątnej od 48 do 77 cali. Trzonem sprzedaży pozostaną serie B i C ze 120 Hz matrycą OLED pierwszej generacji.

Topowe modele zaoferują panel OLED evo drugiej generacji.

Game Optimizer i Google Stadia

Telewizory LG z webOS 6.0 otrzymały nowe menu Game Optimizer, która pozwala łatwo skonfigurować ustawienia podczas grania w gry. Wszystkie interesujące nas opcje zostały zgromadzone w jednej zakładce. Z jej poziomu wyłączymy VRR, ALLM czy FreeSync.

Game Optimizer

Dodatkowo w drugiej połowie roku telewizory z webOS 6.0 otrzymają aplikację Google Stadia.

Telewizory QNED Mini LED - Pomost pomiędzy NanoCell, a OLED

Nowością w gamie modelowej są telewizory QNED Mini LED, które pozycjonowane są pomiędzy klasycznymi telewizorami NanoCell z matrycą LCD, a drogimi OLEDami. Sami przedstawiciele LG Polska mówią, że nowe QNED'y mogą obniżyć wyniki sprzedażowe telewizorów NanoCell.

Modele wyposażone w matrycę Mini LED oferują wyższą jakość maksymalną oraz kontrast od telewizorów LCD. W Polsce QNED Mini LED sprzedawane będą w rozmiarach 65, 77 oraz 88 cali.

Współczynnik kontrastu w telewizorach QNED wynosi 1 000 000 : 1, a jasność maksymalna sięga 3000 cd/m2. Oznacza to, że QNED Mini LED pozwoli wykorzystać potencjał materiałów HDR oraz nagranych w Dolby Vision IQ.

Względem telewizorów OLED tracimy idealną czerń, nieograniczony kontrast, wyższą jasność maksymalną oraz mniejsze opóźnienia.

QNED Mini LED dostępne będą w wersjach z matrycą o rozdzielczości 4K i 8K.

Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę modeli telewizorów LG na 2021 rok.

Rodzina LG OLED na 2021 rok

LG Signature Z1 - OLED - 120 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 8K - Wzornictwo Gallery - OLED 8K (pierwszej generacji) - 77, 88 cali

LG G1 - OLED - 120 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 4K - Wzornictwo Gallery - OLED evo (drugiej generacji) - 55, 65, 77 cali

LG C1 - OLED - 120 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 4K - OLED (pierwszej generacji) - 48, 55, 65, 77, 83 cali

LG B1 - OLED - 120 Hz - Procesor a7 Gen4 AI 4K - OLED (pierwszej generacji) - 55, 65, 77 cali

LG A1 - OLED - 60 Hz - Procesor a7 Gen4 AI 4K - OLED (pierwszej generacji) - 48, 55, 65, 77 cali

Rodzina LG QNED Mini LED na 2021 rok

LG QNED 99/96 - Mini LED 8K - 120 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 4K - 65, 75, 86 cali

LG QNED 91 - Mini LED 4K - 120 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 4K - 65, 75, 86 cali

Rodzina LG NanoCell na 2021 rok

LG Nano 95 - NanoCell Real 8K - 60 Hz - Procesor a9 Gen4 AI 4K - 55, 65, 75 cali

LG Nano 90 - Nano Color - 120 Hz - Alpha 7 i Dolby - Wzornictwo Gallery - 55, 65, 75, 86 cali

LG Nano 85 - Nano Color - 120 Hz - Alpha 7 i Dolby - Wzornictwo Gallery - 50, 55, 65, 75, 86 cali

LG Nano 80 - Nano Color - 60 Hz - Czterordzeniowy procesor - Wzornictwo Gallery - 50, 55, 65, 75 cali

LG Nano 77 - Nano Color - 60 Hz - Czterordzeniowy procesor - Różne wersje kolorystyczne - 43, 50, 55, 65 cali

LG Nano 75 - Nano Color - 60 Hz (120 Hz przy 86 calach) - 43, 50, 55, 65, 75, 86 cali

Dostępność telewizorów z roku modelowego 2021

Przedstawiciele LG na konferencji prasowej przekazali że pierwsze telewizory z roku modelowego 2021 pojawią się w największych sklepach z elektroniką jeszcze w marcu. Będą to wybrane OLEDy 2021. Pełna dostępność gamy modelowej 2021 planowana jest na koniec drugiego kwartału 2021 roku. W chwili obecnej nie znamy jeszcze sugerowanych cen detalicznych.