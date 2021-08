Oto wszystkie etui, które otrzymają Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3

Najnowszy wyciek, dotyczący Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, przedstawia wszystkie nowe etui, które Samsung zamierza wydać wraz ze swoimi składanymi smartfonami.

Spis treści

Już jutro odbędzie się Galaxy Unpacked, czyli wydarzenie, na którym Samsung odsłoni swoje najnowsze urządzenia. Wśród nich znajdziemy Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, których dotyczy najnowszy wyciek. Dzięki redakcji WinFuture, otrzymaliśmy możliwość spojrzenia na nowe etui, które zostaną wydane wraz z najnowszym składanymi smartfonami firmy. Co więcej, wśród nich znajdziemy także specjalne etui dla Galaxy Z Fold 3, które posiada przegródkę do przechowywania rysika S Pen.

Wygląda na to, że w tym roku Samsung poświęcił o wiele więcej czasu, tworząc nowe etui dla swoich smartfonów. Są one dostępne w większej liczbie kolorów, a co ważniejsze, jest szerszy wybór ich wzorów. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy wszystkie oficjalne etui ochronne dla Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, który wyciekły do sieci w ostatnim czasie.

Zobacz również:

Etui ochronne do Galaxy Z Fold 3

Jedno z dwóch wyciekłych etui dla Galaxy Z Fold 3 składa się z dwóch części - po jednej na każdą połówkę telefonu - i będzie dostępna w co najmniej pięciu opcjach kolorystycznych: czarnej, brązowej, zielonej, białej i granatowo-zielonej.

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Uwagę jednak o wiele bardziej skupia drugi projekt. Dwie połówki etui są połączone, a co ważniejsze, na zawiasie znajduje się specjalna przegródka na rysik S Pen. Wygląda na to, że będzie dostępne tylko w jednej opcji kolorystycznej: czarnej.

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Etui ochronne do Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3 dostanie co najmniej trzy unikalne projekty etui, każdy w wielu kolorach. Po pierwsze, otrzymamy dwuczęściowe etui ochronne rozłączone na zawiasie. Jest ono przedstawione w trzech różnych kolorach: czarny, miodowy i zielony. Jak widać poniżej, czwarty projekt jest inny, gdyż jego wykończenie zostało wykonane z włókna węglowego. Nie jest jednak jasne, czy jest to rzeczywiste włókno, czy jedynie tak wygląda.

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Następnie mamy kolejne dwuczęściowe etui, tym razem połączone krótkim nylonowym paskiem na zawiasie. W komplecie otrzymamy także metalowy pierścień, który jest wystarczająco duży, aby połączyć go z brelokiem. Etui przedstawiono w pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, oliwkowym, czerwonym i fioletowym.

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture

Na koniec został najbardziej odważny design, który przedstawia dwuczęściowy projekt obudowy z szerokim paskiem nylonowym biegnącym przez dolną połowę obudowy. Posiada wyraźnie widoczny wyraz Flip i metalowy uchwyt na klucze. Będzie on dostępny w co najmniej dwóch opciach kolorystycznych: niebieski i pomarańczowy oraz biały i jasnozielony.

Szczegóły dotyczące cen większości etui są jeszcze nieznane. Jedyna informacja, jaką udało się wydedukować, jest ta na temat specjalnego etui S Pen. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Źródło: WinFuture Źródło: WinFuture