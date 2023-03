Oto wszystkie modele Galaxy, które otrzymały One UI 5.1! Sprawdź, czy nie przegapiłeś aktualizacji

Nowa wersja oprogramowania na smartfony Samsunga trafiła już na większość - pierwotnie ogłoszonych - urządzeń.

Smartfony Samsunga, które otrzymały dostęp do One UI 5.1

Nakładka One UI 5.1 została zaprezentowana podczas premiery flagowców z serii Galaxy S23. Pokazane na początku lutego modele (Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra) były pierwszymi urządzeniami Samsunga, które otrzymały aktualizację do kolejnej wersji systemu. W krótkim czasie po premierze oprogramowanie zaczęło pojawiać się również na pozostałych smartfonach producenta.

Wśród zaktualizowanych modeli znajdują się zarówno starsze flagowce, jak i przedstawiciele średniej półki cenowej. Wśród topowych telefonów Samsunga sprzed lat, których użytkownicy mogą już cieszyć się One UI 5.1, znajdują się:

Seria Galaxy S22

Seria Galaxy S21

Seria Galaxy S20

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20

Nakładka trafiła również na składane smartfony i tyczy się to zarówno nowych modeli, jak i starszych urządzeń:

Galaxy Z Fold 4 oraz Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Flip 5G

Ostatnią grupą smartfonów, które również otrzymały dostęp do aktualizacji, są starsze średniopółkowce. Tych modeli jest naprawdę sporo, a wszystkie z nich możecie przejrzeć na poniższej liście:

Galaxy A33 5G oraz Galaxy A53 5G

Galaxy A73

Galaxy M53

Galaxy A23

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy M33 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy A51 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy M13 5G

Galaxy Note 10 Lite

Jak sprawdzić, czy Twój smartfon posiada aktualną wersję systemu?

Jeżeli znalazłeś swój model na jednej z powyższych list, a jednocześnie nie przypominasz sobie zatwierdzania aktualizacji, to warto sprawdzić czy oprogramowanie na Twoim urządzeniu jest aktualne. W tym celu otwórz ustawienia smartfona, a następnie przejdź do zakładki Aktualizacja oprogramowania. Ostatni krok polega na wybraniu opcji Pobierz i zainstaluj, która uruchomi przegląd dostępnych aktualizacji.

