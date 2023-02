Outer Banks, sezon 4. – kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu Netflixa

Obejrzeliście 3. sezon Outer Banks i macie ochotę na więcej? Sprawdźcie, co już wiadomo o kolejnych przygodach Płotek.

Spis treści

Czy Outer Banks dostanie 4. sezon?

Dziesięć nowych odcinków Outer Banks od kilku dni jest dostępnych w serwisie Netflix, jednak zagorzali fani i fanki z pewnością zastanawiają się, jaka przyszłość czeka show. Sezon 3. oczywiście zapewnił widzom i bohaterom wiele wrażeń. Płotki miały trochę czasu, by powylegiwać się na karaibskiej plaży, pływać i łowić ryby, ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Bohaterowie znów ruszyli więc śladem skarbu, i to nie byle jakiego, bo skrytego w legendarnym mieście El Dorado.

Oczywiście jak zwykle na swojej drodze Płotki spotkały mnóstwo przeszkód, a unikanie pułapek i ucieczka przed śmiercią stały się dla nich właściwie chlebem powszednim. Czy jest jednak szansa, by fani mogli śledzić ich przygody przez kolejny sezon?

Jak najbradziej! Jeszcze przed premierą 3. sezonu Netflix zapowiedział, że Outer Banks zyska kontynuację. Przyszłość serii na razie rysuje się więc w kolorowych barwach i wygląda na to, że produkcję ominęły czystki przeprowadzane przez władze serwisu.

Data premiery

Data premiery 4. sezonu serialu na razie pozostaje nieznana. W przypadku Outer Banks przerwy między sezonami niestety są dość długie, tak więc według naszych prognoz, nowych odcinków można spodziewać się najwcześniej w połowie 2024 roku.

Obsada

Spodziewamy się, że w 4. sezonie serii powrócą:

Chase Stokes – John B

– John B Madelyn Cline – Sarah

– Sarah Rudy Pankow – JJ

– JJ Madison Bailey – Kiara (Kie)

– Kiara (Kie) Jonathan Daviss – Pope

– Pope Carlacia Grant – Cleo

Jak można się domyślić w kontynuacji Outer Banks nie zobaczymy już Big Johna (Charles Halford) i Warda (Charles Esten), którzy zostali zabici w finale 3. sezonu.

Fabuła sezonu 4.

O czym mogą jeszcze opowiedzieć twórcy Outer Banks, skoro poszukiwania El Dorado dobiegły końca? Choć wydawać by się mogło, że młodzi bohaterowie mają już dosyć przygód, wyraźnie kusi ich, by raz jeszcze dać się porwać nieprzewidzianym wypadkom. W zakończeniu 3. sezonu pojawia się bowiem tajemniczy nieznajomy dzierżący manuskrypt oznaczony symbolem słynnego pirata Czarnobrodego. Jak wiadomo, wielki łup, który zdołał zgromadzić ten angielski korsarz, do tej pory nie został odnaleziony – wygląda na to, że w 4. sezonie Outer Banks właśnie tego zadania podejmą się ciekawskie Płotki.

