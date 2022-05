"Outlander" – sezon 7. Fabuła, obsada, data premiery, czyli wszystko, co wiemy o serialu

Sezon 6 "Outlandera" już za nami, a my sprawdzamy, co słychać w sprawie sezonu 7. Co stanie się z Claire? Jak poradzą sobie bohaterowie w obliczu wojny? Oto wszystko, co wiemy o sezonie 7 serialu.

"Outlander" – najważniejsze informacje

Serial na podstawie sagi autorstwa Diany Gabaldon. Outlander opowiada historię Claire Randall, która w 1945 roku wraz ze swoim mężem Frankiem odwiedza Szkocję. Będąc w pobliżu menhirów w Craigh na Dun, zostaje przeniesiona w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji. Serial został stworzony przez stację Starz, ale jest dostępny na platformie Netflix.

Tytuł: Outlander

Outlander Twórcy: Ronald D. Moore

Ronald D. Moore Gatunek: fantasy, dramat, fikcja historyczna

fantasy, dramat, fikcja historyczna Liczba potwierdzonych sezonów: 7

7 Liczba dostępnych odcinków: 75

75 Czas emisji: 2014-obecnie

2014-obecnie Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Przeniesiona w czasie Claire (Caitriona Balfe) spotyka szkockich buntowników z klanu MacKenzie. Nie mogąc powrócić do swoich czasów, Claire wychodzi za mąż za Jamiego Frasera (Sam Heughan), który wkrótce wzięty do niewoli przez sadystycznego kapitana Randalla, przodka Franka. Po uwolnieniu, Jamie wraz z Claire ucieka do Francji.

Sezon 2

Jamie i Claire przebywają w Paryżu. W mieście pojawia się jednak kapitan Randall – Claire nie pozwala na jego zabicie, chcąc, by doczekał się potomków, od których wywodzi się jej pozostawiony w XX wieku mąż, Frank. Ciąża Claire kończy się poronieniem i kobieta wraz z Jamiem przybywa do Szkocji. Będąc ponownie w ciąży wraca do 1945 roku, przekonana, że Jamie zginął w bitwie. 20 lat później, Frank ginie w wypadku, a Claire i jej córka Brianna ponownie zjawiają się w Szkocji.

Sezon 3

Claire odkrywa, że Jamie nie zginął w bitwie pod Culloden. Kobieta ponownie cofa się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji i odkrywa, że jej ukochany poślubił wdowę Laoghaire. Gdy okazuje się, że siostrzeniec Frasera został porwany przez piratów i zabrany na Karaiby, Claire i Jamie wyruszają z misją ratunkową. W drodze powrotnej ich statek rozbija się u wybrzeży Ameryki.

Sezon 4

Claire i Jamie trafiają na amerykańską plantację ciotki Frasera, Jocasty Cameron. Zdobywają ziemię, którą nazywają Fraser's Ridge. Jamie spotyka się ze swoim synem Willy'm. W 1970 roku córka Claire, Brianna (Sophie Skelton) postanawia cofnąć się w czasie do XVIII wieku. Podąża za nią zakochany w niej Roger (Richard Rankin). Brianna odnajduje matkę i spotyka biologicznego ojca. Roger zostaje niesłusznie uznany za gwałciciela dziewczyny. Po udowodnieniu prawdy, Roger zostaje uwolniony i spotyka się z Brianną we Fraser's Ridge.

Sezon 5

Początki amerykańskiej wojny o niepodległość. Brianna i Roger biorą ślub, jednak Roger zostaje schwytany przez Brytyjczyków i powieszony. Choć udaje mu się przeżyć, boryka się z traumą. Wraz z Brianną i dzieckiem próbuje powrócić do XX wieku, a gdy się to nie udaje, osiada we Fraser's Ridge. Claire stara się wdrożyć nieznane w XVIII wieku techniki leczenia. Zostaje porwana i zgwałcona, ale ostatecznie ratuje ją Jamie.

Sezon 6

Claire stara się dojść do siebie po wydarzeniach z sezonu 5. W kolonialnej Ameryce narasta napięcie polityczne. Do Fraser's Ridge dociera epidemia dyzenterii. Claire zostaje oskarżona o morderstwo.

Sezon 7

Fabuła siódmego sezonu serialu zostanie oparta na powieści Tchnienie śniegu i popiołu oraz Kość z kości.

Ważnym wątkiem w fabule będzie na pewno los Claire, oskarżonej o zamordowanie Malvy. Przypomnijmy, że kobiecie grozi egzekucja. Bohaterowie będą zapewne musieli rozwiązać zagadkę śmierci Malvy i znaleźć prawdziwego zabójcę.

Wydarzenia z szóstej i siódmej części cyklu Gabaldon mają miejsce między 1776 a 1778 rokiem, a to oznacza, że w sezonie 7 Outlandera czeka nas wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Wiadomo już, że siódmy sezon Outlandera będzie miał aż 16 odcinków, czyli dwa razy więcej niż sezon 6.

Data premiery

Zdjęcia do siódmego sezonu Outlandera rozpoczęły się w maju. Jednak data premiery kolejnej odsłony serialu wciąż nie została potwierdzona. Cała produkcja potrwa ponad rok, tak więc powrotu opowieści o Fraserach możemy spodziewać się najwcześniej w lipcu 2023 roku.

Obsada

W serialu na pewno powróci

Caitriona Balfe jako Claire Fraser

jako Claire Fraser Sam Heughan jako Jamie Fraser

jako Jamie Fraser Richard Rankin jako Roger Mackenzie

jako Roger Mackenzie Sophie Skelton jako Brianna Mackenzie

jako Brianna Mackenzie John Bell jako Young Ian

jako Young Ian Cesar Domboy jako Fergus

jako Fergus Lauren Lyle jako Marsali

jako Marsali David Berry jako Lord John

jako Lord John Caitlin O’Ryan jako Lizzie

Potwierdzono również, że w serii pojawi się nowe nazwisko. Charles Vandervaart (Szkoła czarownic) zagra Williama Ransoma, dziewiątego hrabiego Ellesmere, syna Jamiego Frasera.

