Outlander sezon 8 – ile odcinków będzie liczył? Kiedy pojawi się ostatni sezon serialu?

Choć wciąż nie znamy daty premiery 7. sezonu Outlandera, twórcy serialu postanowili wyłożyć karty na stół i zapowiedzieli stworzenie sezonu 8. Przekonajcie się, co już o nim wiemy.

Spis treści

Outlander – sezon 8

Wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć, a w przypadku serialu stacji Starz skończy się wraz z sezonem 8. Będzie on liczył 10 odcinków i doprowadzi do końca perypetie Jamiego i Claire. Jak powiedziała Kathryn Busby, dyrektorka programowa Starz:

Od prawie dekady Outlander podbija serca widzów na całym świecie i cieszymy się, że możemy doprowadzić spektakularną love story Claire i Jamiego do odpowiedniego zakończenia. Zanim jednak zamkniemy ten rozdział, w ciągu 26 nowych odcinków opowiemy kawał pełnej pasji historii i zgłębimy ten dynamiczny świat.

Sezon 8. Outlandera będzie oparty na 8. powieści z cyklu Diany Gabaldon pt. Spisane własną krwią. W chwili rozpoczęcia serialu Starz, była to ostatnia część cyklu, jednak w ciągu kilku lat pisarka stworzyła jeszcze jeden tom opowiadający o Jamiem i Claire, czyli Powiedz pszczołom, że odszedłem. Gabaldon ma w planach jeszcze jedną książkę, która ma stanowić finał całej sagi.

Trudno powiedzieć, czy twórcy serialu w jakiś sposób skorzystają z tego materiału – być może 8. sezon Outlandera użyje wątki zawarte w kolejnych tomach. Może też być tak, że twórcy serii napiszą całej historii swoje własne zakończenie.

Zobacz również:

Data premiery

Choć włodarze Starz zapowiedzieli sezon 8., wciąż nie ustalili daty premiery 7. sezonu Outlandera. Tym bardziej więc nie wiadomo nic na temat premiery finałowych odcinków produkcji.

Co ciekawe, Starz zapowiedziało stworzenie prequelu swojego przeboju. Nowy serial będzie nosił tytuł Outlander: Blood of My Blood (Outlander: Krew z mojej krwi) i opowie o młodości rodziców Jamiego, czyli Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Wygląda więc na to, że fanów cyklu Gabaldon czeka jeszcze niejedna wizyta w XVIII-wiecznej Szkocji.

Zobacz także: Outlander – sezon 7. Fabuła, obsada, data premiery, czyli wszystko, co wiemy o serialu