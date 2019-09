Outlook: Microsoft doda blokowanie kolejnych rodzajów plików

Jedną z najczęściej używanych metod rozpowszechniania malware są szkodliwe pliki w załącznikach e-mail. Dlatego Microsoft wprowadzi w Outlooku automatyczne blokowanie kolejnych ich rodzajów.

Funkcja ta jest doskonale znana użytkownikom Outlooka - uniemożliwia ona pobieranie typów plików znajdujących na "czarnej liście". Teraz dochodzi do niej kilkanaście nowych rodzajów. Jak informuje Microsoft, są to rzadko spotykane typy plików, wykorzystywane przez języki skryptowy Python i PowerShell, Windows ClickOnce, Microsoft Data Access Components (MDAC), Windows sandbox, język Java oraz cyfrowe certyfikaty. A konkretnie chodzi o pliki z rozszerzeniami: ".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw", ".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc", ".appref-ms", ".udl" i kilka innych (pełna lista znajduje się na blogu Microsoftu).

Jeśli ktoś pomimo blokady chciałby pobrać któryś z rodzajów wymienionych plików, może dodać określony ich rodzaj do "białej listy" - sposób na to został dokładnie opisany na wspomnianym blogu. Blokowanie nowych rodzajów plików zostanie wprowadzone na początku października do sieciowej edycji Outlooka, a następnie do pakietów Office.