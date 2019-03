Outlook.com ze wsparciem dynamicznych maili

Wczoraj pisałem o tym, że w Gmailu pojawią się dynamiczne maile, dzisiaj informuję, że Microsoft nie chce być gorszy i również doda ich obsługę do Outlooka.

Microsoft ogłosił właśnie, że zdecydował się na wprowadzenie obsługi AMPHTML w Outlooku, co pozwoli użytkownikom poczty na korzystanie z dynamicznych wiadomości e-mail. Jest to oczywiście odpowiedź na działania Google, a jak wyjaśniono to na firmowym blogu:

"Cały czas szukamy nowych sposobów do zrozumienia potrzeb użytkowników i staramy się spełniać ich oczekiwania, wprowadzając nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie obsługi formatu AMPHTML w Outlook.com. Format ten daje nie tylko nowe możliwości interakcji, ale umożliwia również aktualizację wiadomości."

Obojętnie, czy nazwiemy interaktywne wiadomości "dynamicznymi mailami" czy "wiadomościami AMPHTML", są one ściśle powiązane stronami poczty i jeśli używasz innej aplikacji pocztowej do pobierania wiadomości z GMaila czy Outlooka, wówczas nie będzie można z nich skorzystać - zostaną wyświetlone w formie statycznej. Jak na razie obie firmy deklarują wsparcie AMPHTML tylko w wersjach desktopowych swojej poczty, dla wersji mobilnych ma to nastąpić dopiero za jakiś czas.

Google rozpoczęło świadczenie usługi we współpracy z kilkoma partnerami, w tym Pinterestem (piszemy o tym tutaj), Microsoft póki co nie przedstawił swoich. Wiemy jednak, że Google weryfikuje strony partnerów pod kątem bezpieczeństwa dla użytkownika, zapewne w przypadku MS będą oni również weryfikowani.