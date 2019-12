Outlook na Androida - 100 milionów instalacji

Choć Microsoft przespał smartfonową rewolucję, dobrze idzie mu dopasowywanie się do świata mobilnego. Przykładem liczba instalacji Outlooka.

Microsoft oferuje pełen zestaw aplikacji pakietu Office na systemy Android oraz iOS - Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype, OneNote, Outlook czy SwiftKey. Cieszy się on coraz większym powodzeniem, a w ubiegły weekend liczba instalacji Outlooka przekroczyła 100 milionów. W porównaniu z innymi nie jest to dużo - Word i Excel zaliczyły ponad miliard pobrań, a One Note i SwiftKey ponad pół miliarda, świadczy to jednak o tym, że Gmail ma konkurencję, z którą musi się liczyć. We wpisie na blogu Microsoftu, opublikowanym w kwietniu 2019 roku, Frank X. Shaw napisał, że jest już 100 milionów użytkowników - ale nie chodziło to o liczbą instalacji. Teraz sięgnęła ona oficjalnie 100 milionów.

W planach Microsoftu kolejny kamień milowy to dojście do 500 milionów instalacji. Może doprowadzić do tego nie tylko czekając na użytkowników, ale również poprzez poprawę swoich produktów i korzystne umowy z producentami sprzętu, którzy będą preinstalować Outlooka na swoich urządzeniach. Oczywiście sam robi to na swoich, np. Surface Duo.