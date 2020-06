Outriders - People Can Fly zaprasza na kolejne wydarzenie dotyczące gry

Studio People Can Fly oraz firma Square Enix zapraszają nas na kolejną transmisję poświęconą Outriders, która odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Choć w ostatnich dniach wszystkie oczy zwrócone są w stronę Cyberpunk 2077, to nie można zapominać, że w naszym pięknym kraju powstaje wiele innych produkcji. Między innymi, Techland cały czas pracuje nad Dying Light 2 (choć wcześniej zagramy w Hellraid - DLC do oryginału) natomiast People Can Fly we współpracy ze Square Enix już w tym roku odda w nasze ręce - Outriders. Ciekawie zapowiadającą się trzecioosobową strzelankę.

Jak właśnie ujawnili przedstawiciele studia, już w najbliższy czwartek, o godzinie 18:00 czasu polskiego, poznamy kolejne informacje na temat gry. Podczas transmisji zatytułowanej „Poza granice” poznamy m.in. szczegóły dotyczące klasy "Piromanty", zobaczymy zupełnie nowy obszar z gry oraz dowiemy się jak prezentują się aktywności poboczne.

Bartek Kmita, dyrektor kreatywny w People Can Fly stwierdził: "Nie możemy się doczekać, aby dać graczom lepsze spojrzenie na kampanię, zadania poboczne i dodatkową zawartość. Na graczy będzie czekać wiele do zrobienia, niezależnie od tego, czy grają sami, czy w trybie współpracy".

Podczas pierwszej transmisji poświęconej Outriders, twórcy mówili o inspiracjach, celach i głównych mechanikach gry. Przy okazji zaprezentowano również obszerny gameplay.

Outriders nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, ale twórcy celują w ostatni kwartał bieżącego roku. Produkcja polskiego studia zadebiutuje na PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.

