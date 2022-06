Outriders: Worldslayer - gdzie kupić najtaniej? Sprawdzamy najlepsze oferty

Premiera Outriders: Worldslayer już jutro. Sprawdzamy, gdzie dodatek do polskiej gry można kupić najtaniej.

Spis treści

Worldslayer to pierwszy duży dodatek do polskiej strzelanki od People Can Fly, która została wydana w 2021 roku. Wprowadzi on do rozgrywki nie tylko świeże mechaniki, ale także nową kampanię fabularna. Premiera zaplanowana jest na jutro, 30 czerwca. Outriders: Worldslayer będzie dostępny na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Grę można kupić w dwóch wersjach. Zestaw wraz z podstawką oraz upgrade pozwalający na ulepszenie do nowej wersji.

Zastanawiasz się, gdzie kupić grę najtaniej? Sprawdzamy najlepsze oferty.

Outriders: Worldslayer na PC - gdzie kupić najtaniej?

Outriders: Worldslayer na PS4 i PS5 - gdzie kupić najtaniej?

Outriders: Worldslayer na Xbox One i Xbox Series X/S - gdzie kupić najtaniej?

Zobacz również: