Outriders - duży patch zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Sprawdź, co się zmieni

People Can Fly nie ustaje w pracach na swoją najnowszą produkcję - Outriders. Potwierdzono, że już w przyszłym tygodniu na serwery gry trafi obszerny patch. Sprawdź, co się zmieni.

Outriders choć podzieliło recenzentów, to rozkochało w sobie graczy. Polska produkcja pomimo obecności w Xbox Game Pass bije rekordy sprzedaży również na PlayStation i PC (Steam). Pierwsze dni od debiutu produkcji upłynęły jednak graczom na walce z serwerami gry, a nie z przeciwnikami. Choć People Can Fly cały czas pracowało nad ich usprawnieniem, to tak naprawdę cały premierowy weekend pojawiały się liczne problemy z płynną i komfortową rozgrywką.

Obecnie sytuacja wygląda już znacznie lepiej, jednak polski zespół nie ma zamiaru zaprzestać pracy nad tytułem. Jak poinformowali przedstawiciele PCF, już w przyszłym tygodniu na serwery gry trafi obszerny patch. Zlikwiduje on większość błędów, na które narzekali gracze, w tym jeden bardzo poważny - powodujący usunięcie wszystkich przedmiotów z ekwipunku danej postaci.

Co jeszcze się zmieni lub zostanie poprawione?

Gdy platformy zostaną zaktualizowane do tej samej wersji, gra międzyplatformowa będzie znów możliwa.

Poprawiono ogólną stabilność systemu dobierania graczy w kooperacji.

Naprawiono błąd w trybie multiplayer, który mógł spowodować, że gracze mieli wymazany ekwipunek.

Naprawiono błąd występującą podczas wykonywania zadania pobocznego "Zły dzień".

Naprawiono błędy związane z awarią podczas uruchamiania gry.

Naprawiono błąd, który powodowała znikanie HUD-u w niektórych przypadkach.

Naprawione zostaną błędy, które przeszkadzają graczom w "odrodzeniu" się w ekspedycjach dla wielu graczy.

Naprawione zostaną błędy powodujące "utknięcie" graczy w świecie gry (w tym podczas używania Skoku Grawitacyjnego) lub wypadnięcie ze świata.

Domyślne ustawienie dobierania graczy zostanie zmienione z "Otwarte" na "Zamknięte". (Nadal będzie można ręcznie zmienić to ustawienie na "Otwarte" w ustawieniach gry).

Wiele innych drobnych poprawek i ulepszeń

Naprawiono problem z wydajnością, w którym procesor graficzny nie jest w pełni wykorzystywany. Powinno to pomóc w przypadku zacinania się gry i problemów z DX11/12. (wyłącznie PC)

To jednak nie wszytko, People Can Fly już teraz zdecydowało się wprowadzić kilka zmian w balansie rozgrywki. Osłabiono m.in. wszystkie zdolności związane ze specjalną amunicją (dla Technomanty, Piromanty i Manipulanta). Oprócz tego skrócono czas wymagany do ukończenia poszczególnych ekspedycji. Co nie jest dużym zaskoczeniem, wielu graczom nie spodobała się decyzja twórców.

