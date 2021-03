Outriders - gdzie najtaniej kupić grę na PC, PS4, Xbox? Przegląd ofert przedpremierowych

Premiera Outriders od polskiego studia People Can Fly odbędzie się już w tym tygodniu. Gdzie najtaniej dostać grę? Sprawdźcie.

Outriders to trzecioosobowa strzelanka w klimatach Sci-Fi z podgatunku looter-shooter. Na graczy czeka nie tylko rozbudowana kampania fabularna z licznymi dialogami i wyborami, ale również tryby dodatkowe już po jej ukończeniu. Twórcy chwalą się, że mocno przyłożyli się do tzw. "end-game'u". Do naszej dyspozycji otrzymamy cztery klasy postaci, które znacząco różnią się od siebie zdolnościami i sposobem rozgrywki. Co więcej, setki, a może nawet tysiące broni i elementów wyposażenia sprawią, że każdy będzie mógł dostosować rozgrywkę danym bohaterem do swoich preferencji.

Outriders zapowiada się naprawdę ciekawie, im bliżej premiery, tym polska produkcja wzbudza większe emocje. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup dzieła People Can Fly, to mamy dla was przegląd najlepszych ofert w polskich sklepach (i nie tylko).

Outriders - darmowa wersja demo

People Can Fly nie chce was zmuszać do kupowania przysłowiowego "kota w worku", dlatego też kilka tygodni temu udostępniło obszerną wersję demo. Wersja demonstracyjna nie ma żadnych ograniczeń czasowych, co więcej pozwoli wam sprawdzić wszystkie cztery klasy (maksymalnie do 7 poziomu), a także poznać prolog historii zawartej w Outriders. To jednak nie wszystko, demo Outriders pozwoli wam na przeniesienie postępów do pełnej wersji gry. Oznacza to, że zabawę z produkcją możecie tak naprawdę zacząć już teraz!

Demo Outriders jest dostępne na wszystkich platformach, na których pojawi się gra.

Outriders na PC - najlepsze oferty

Steam - 249 zł (wersja cyfrowa)

Media Expert - 221,98 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Morele - 217,18 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Media Markt - 198 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Outriders na PlayStation (PS4, PS5) - najlepsze oferty

PS Store - 289 zł (wersja cyfrowa)

Media Expert - 249 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro - 249 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Avans - 249 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Allegro - 237 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa(tylko dla abonentów Allegro Smart)

Morele - 236,60 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Outriders na Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) - najlepsze oferty

MS Store - 289 zł (wersja cyfrowa)

Media Expert - 269 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro - 269 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Morele - 259 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Outriders w Xbox Game Pass

Nie da się ukryć, że dla posiadaczy konsol Xbox najlepszym (a na pewno najbardziej opłacalnym) wyborem będzie zakup abonamentu Xbox Game Pass. Za nieco ponad 50 złotych miesięcznie możecie zakupić wersję Ultimate, która pozwoli wam na dostęp do bogatej biblioteki gier na konsolach Xbox, PC, a także smartfonach. Dzięki współpracy Microsoftu i Square Enix (wydawca Outriders), już w dniu premiery - 1 kwietnia, strzelanka People Can Fly będzie dostępna dla abonentów Game Pass na konsolach Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz na smartfonach z Androidem w ramach usługi xCloud.