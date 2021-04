Outriders – jaką klasę postaci wybrać? Która najlepsza? [Poradnik]

Jaka klasa postaci w Outriders będzie najlepsza dla ciebie? Podpowiadamy.

Najnowsza produkcja People Can Fly to przedstawiciel gatunku looter-shooter. Większą część zabawy spędzimy zatem podczas intensywnych starć z licznymi przeciwnikami. Ważne jest nie tylko z kim, ale i kim my będziemy walczyć.

Pierwsza poważną decyzją jaką muszą podjąć gracze w Outriders to wybór odpowiedniej klasy postaci, która, w dużej mierze, definiować będzie ich styl rozgrywki przez co najmniej kilkadziesiąt godzin (przejście głównej kampanii Outriders zajmuje 30 - 40 godzin).

Outriders – klasy postaci i umiejętności

People Can Fly przygotowało dla nas cztery zróżnicowane klasy: Piromantę, Manipulanta, Niszczyciela oraz Technomantę. Każda z nich charakteryzuje się odmiennym stylem rozgrywki, umiejętnościami, dostępnym wyposażeniem, a nawet sposobem regeneracji zdrowia.

Każda klasa posiada trzy umiejętności aktywne, które można wyposażyć w danym momencie (z ośmiu dostępnych). Niektóre z nich wzmacniają członków drużyny, podczas gdy inne zadają specyficzne dla danej klasy obrażenia i wyzwalają efekty statusu na przeciwnikach (np. spowolnienie, zamrożenie czy zatrucie).

To jednak nie wszystko, każda z postaci do swojej dyspozycji otrzymuje również ogromne drzewko umiejętności pasywnych (niektóre bardziej rozległe niż inne), w które można włożyć ograniczoną ilość punktów klasowych (zdobywamy je wraz z każdym kolejnym poziomem). Co istotne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dowolnej chwili zresetować wybrane przez nas umiejętności i spróbować innych. Nie bójcie się zatem eksperymentować z różnymi „buildami”.

Pamiętajcie, że w Outriders nie ma typowych przedmiotów leczących. Zamiast tego, każda z klas ma inny sposób leczenia, który jest związany z zabijaniem wrogów w określony sposób. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał wybranej przez was klasy musicie przyzwyczaić się do określonego stylu walki.

Piromanta (Pyromancer)

W przypadku Piromanty już jego nazwa zdradza nam dokładnie z czym mamy do czynienia. Klasa ta specjalizuje się w walce na średni dystans, a do swojej dyspozycji ma żywioł ognia. Piromanta znakomicie radzi sobie w starcia z dużymi grupami przeciwników, których może podpalać, wysadzać, a nawet wysysać z nich energię. Jest to uniwersalna klasa postaci, która dobrze radzi sobie zarówno w walce na bliskim, jak i dalekim dystansie.

Piromanta w skrócie:

Walka na średni dystans

Żywioł ognia

Zabijaj podpalonych wrogów, aby regenerować życie

Manipulant (Trickster)

Jeśli lubicie błyskawicznie przemieszczać się po polu bitwy i atakować przeciwnika tam, gdzie najmniej się tego spodziewa, to Manipulant jest klasą dla was. Jego moce i zdolności pozwalają mu na manipulowanie czasem i przestrzenią. Sprawa to, że jest to absolutnie najbardziej mobilna klasa w grze. Trickster jest jednak dość podatny na obrażenia, dlatego korzysta on z unikatowego systemu tarcz. Każde zabójstwo na krótkim dystansie sprawi, że nie tylko z zregenerujecie część zdrowia, ale również odnowicie część „tarcz”, które dodatkowo pochłaniają obrażenia. Manipulant ma do swojej dyspozycji również jedną z najpotężniejszych zdolności w grze, która sprawia, że otacza on siebie (i sojuszników) kopułą energetyczną. Spowalnia ona wszystkich przeciwników, którzy do niej wejdą, jak również pociski wystrzelone w stronę drużyny. Jeśli kiedyś chcieliście się poczuć jak bohaterowie filmu Matrix, to Manipulant z Outriders wam na to pozwoli.

Manipulant w skrócie:

Walka na krótkim dystansie

Możliwość spowolnienia przeciwników

Zabijaj wrogów z bliska, aby regenerować życie i tarcze

Niszczyciel (Devastator)

Niszczyciel to najwytrzymalsza klasa postaci w Outriders. Z powodzeniem można określić go mianem „tanka”. Z łatwością radzi sobie w walce na pierwszej linii frontu odciągając uwagę przeciwników od nieco „słabszych” towarzyszy. Jego żywiołem jest ziemia, a do swojej dyspozycji ma kilka unikalnych zdolności, które nie tylko znakomicie wyglądają, ale również mogą zadawać ogromne obrażenia i jednocześnie chronić i wzmacniać sojuszników.

Niszczyciel w skrócie:

Walka na krótkim dystansie

Najbardziej wytrzymała klasa w grze („tank”)

Zabijaj wrogów z bliska, aby regenerować życie

Technomanta (Technomancer)

Technomanta to jedna z najbardziej unikalnych postaci w Outriders. Została ona stworzona z myślą o graczach, którzy lubią atakować precyzyjnie z dystansu i wspierać swoich sojuszników na polu walki różnymi gadżetami. Technomanci jako jedyni mogą rozstawiać różnego rodzaju wieżyczki strażnicze, a także ustawiać miny. Mają oni również dostęp do żywiołu lodu, który jest w stanie uczynić przeciwników niemal całkowicie bezbronnymi. Co istotne, Technomanata jako jedyna klasa w grze posiada także aktywną zdolność, które jest stanie leczyć jego samego, jak i sojuszników.

Technomanta w skrócie:

Walka na długim dystansie

Możliwość zamrożenia przeciwników i leczenia sojuszników

Zadawaj obrażenia, aby regenerować życie

Outriders – czy mogę zmienić klasę postaci w trakcie rozgrywki?

Jeśli zastanawiacie się czy wybór klasy w Outriders jest permanentny, to niestety odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Jeśli zatem będziecie chcieli spróbować czegoś nowego, to będziecie musieli stworzyć zupełnie nową postać. Na szczęście, twórcy przewidzieli, że gracze będą chcieli posiadać kilku bohaterów i tworząc kolejne postacie możliwe jest pominięcie prologu, dzięki czemu możecie szybciej wskoczyć „do akcji”.

