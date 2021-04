Outriders od dziś w Xbox Game Pass. Sprawdź, kiedy można zacząć zabawę

Już dziś premiera Outriders. Posiadacze konsol Xbox i abonamentu Xbox Game Pass mogą dołączyć do zabawy bez żadnych dodatkowych opłat.

W ostatnich tygodniach Outriders urosło do miana najbardziej oczekiwanej polskiej gry. Studio People Can Fly jeszcze przed premierą zjednało sobie spore grono graczy, a to m.in. dzięki udostępnieniu obszernego dema, a także znakomitej komunikacji ze społecznością gry.

Przejrzystość w działaniach, możliwość przedpremierowego wypróbowania gry, a także rozgrywką w nią samą spowodowały, że Outriders wzbudziło zainteresowanie milionów graczy na świecie czego najlepszym dowodem są liczne pre-ordery. Produkcja polskiego zespołu może liczyć na dodatkowy "zastrzyk" użytkowników, a to dzięki inicjatywie Microsoftu, który wykupił prawa do umieszczenia Outriders w abonamencie Xbox Game Pass już w dniu debiutu, czyli dzisiaj!

W ramach abonamentu Xbox Game Pass, Outriders jest dostępne na konsolach Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S oraz w na smartfonach z Androidem w ramach usługi xCloud. Jeśli któryś z wymienionych sprzętów należy do was, to możecie już śmiało pobierać Outriders! Na Xbox One czeka na was 60 GB do pobrania, natomiast na konsolach nowej generacji - 47 GB.

Niestety, gracze PC-towi (nawet jeśli posiadają abonament Game Pass) muszą zakupić grę w tradycyjny sposób. Podobnie zresztą jak użytkownicy konsol Sony - PS4 i PS5.

