Outriders otrzyma nową zawartość. Square Enix stworzy kontynuację?

Square Enix - wydawca gry Outriders, pochwalił się znakomitymi wynikami produkcji, jak również ujawnił, co nas czeka w przyszłości.

Square Enix pochwaliło się właśnie, że wydane na początku kwietnia Outriders trafiło już do 3,5 miliona odbiorców. Co więcej, gracze spędzają w grze średnio 30 godzin. W przypadku zupełnie nowej marki, która dodatkowo jest dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass, to znakomity rezultat. Tak też uważają przedstawiciele japońskiej firmy, do których należą prawa do Outriders.

Jon Brooke - jeden z liderów Square Enix External Studios, ujawnił, że jego firma jest bardzo zadowolona z sukcesu Outriders i jednocześnie wdzięczna za okazana zaufanie. Dodał on również, że Outriders z całą pewnością otrzyma nową zawartość. Co więcej, Brooke nie ukrywa, że Square Enix już ma dalekosiężne plany względem nowej marki.

Wprowadzanie na rynek nowego IP nigdy nie jest łatwe i pozostajemy bardzo wdzięczni za wsparcie i opinie społeczności - nadal uważnie słuchamy i chcemy zapewnić wszystkich, że jesteśmy zaangażowani w ulepszanie i wzbogacanie doświadczenia w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Z niecierpliwością czekamy również na rozwinięcie Outriders w przyszłości - Jon Brooke

Outriders zadebiutowało na początku kwietnia tego roku i zebrało wiele pochlebnych opinii od graczy i recenzentów. Niestety, produkcja ta wciąż cierpi na błędy, które często uniemożliwiają komfortową zabawę. Tytuł od People Can Fly jest dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X i S. Na konsolach Microsoftu Outriders jest dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

