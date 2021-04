Outriders podbija Steam. Gra może otrzymać duże, fabularne dodatki

Polska superprodukcja – Outriders, wspięła się na pierwsze miejsce listy bestsellerów platformy Steam. Twórcy nie ukrywają, że chcą dalej rozwijać grę, m.in. za sprawą dużych dodatków.

Outriders to prawdopodobnie największa polska premiera tego roku (chyba, że Dying Light 2 jednak zdąży zadebiutować w 2021 r.). Wiązaliśmy z nią spore nadzieje, szczególnie, że People Can Fly to wyjątkowo utalentowane studio, które jednak ma problem z odniesieniem sukcesu komercyjnego (patrz np. Bulletstorm).

Na szczęście, transparentne podejście do produkcji gry i jej prezentacji (w tym rozbudowane demo, które wciąż jest dostępne) zaowocowały ogromnym entuzjazmem wśród graczy, którzy masowo „rzucili się” na Outriders.

Premierowy wynik sprzedaży pozwolił Outriders wskoczyć na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych tytułów na Steam, detronizując tym samym dotychczasowego lidera Valheim.

Ranking sprzedaży gier na Steam z ostatniego tygodnia:

Outriders (debiut) It Takes Two The Binding of Isaac: Repentance (debiut) Valheim Valve Index VR Kit Horizon Zero Dawn Complete Edition Evil Genius 2: World Domination (debiut) The Elder Scrolls Online - Crown Packs Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Cyberpunk 2077

Co więcej, w szczytowym momencie, w dzieło People Can Fly grało ponad 100 tysięcy graczy, nic więc dziwnego, że serwery produkcji nie wytrzymały i praktycznie przez cały weekend były z nimi poważne problemy.

Outriders znakomicie poradziło sobie również na konsolach. W Wielkiej Brytanii Outriders zadebiutowało na szóstym miejscu. Co istotne, aż Aż 83% graczy zdecydowało się kupić wersje na konsole PlayStation (52% dla PS5, 31% dla PS4). Wynik ten niespecjalnie nas dziwi, bowiem na konsolach Xbox gra jest dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Wyniki sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii (do 3 kwietnia):

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Monster Hunter Rise Mario Kart 8: Deluxe Outriders (debiut) Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars Assassin's Creed Valhalla Minecraft (Switch)

Tak dobre wyniki sprzedaży spowodowały, że twórcy gry coraz śmielej wypowiadają się na temat ewentualnych dodatków. Przedstawiciele People Can Fly już przed premierą Outriders podkreślali, że dalszy rozwój gry będzie możliwy tylko w sytuacji, gdy osiągnie ona odpowiedni sukces komercyjny.

Bartosz Kmita - dyrektor kreatywny studia, w wywiadzie dla redakcji serwisu Forbes stwierdził, że jego zespół ma wiele pomysłów na rozszerzenie uniwersum Outriders.

Mamy wiele historii do opowiedzenia i pomysłów, które chcemy sprawdzić, a których nie udało nam się zmieścić w oryginalnej grze, więc z chęcią stworzymy więcej zawartości w przyszłości. Wszystko co zrobimy będzie w formie znaczących rozszerzeń z samodzielnymi historiami - stwierdził twórca. - Bartosz Kmita, People Can Fly

Coraz bardziej prawdopodobne jest zatem, że w przyszłości otrzymamy kolejne historie z wyjątkowego świata Enoch.

Zobacz również: