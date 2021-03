Outriders - polska superprodukcja może trafić do Xbox Game Pass

Microsoft szykuje dla nas kolejną niespodziankę. Możliwe, że do usługi Xbox Game Pass trafi niebawem produkcja studia People Can Fly - Outriders.

O produkcji People Can Fly jest w ostatnich tygodniach coraz głośniej i w zasadzie nic dziwnego. Do premiery Outriders pozostały już nieco ponad dwa tygodnie, twórcy robią zatem wszystko, aby odpowiednio podgrzać atmosferę przed debiutem. Oprócz licznych materiałów, które regularnie otrzymujemy od polskiego zespołu, do naszej dyspozycji oddano również rozbudowane demo, które cały czas jest dostępne. Co więcej, wersja demonstracyjna Outriders doczekała się niedawno aktualizacji, to się nazywa wsparcie!

People Can Fly bardzo zależy na sukcesie swojej najnowszej produkcji, stąd też deweloperzy nieustannie prowadzą dialog ze społecznością graczy i wraz z ich sugestiami wprowadzają kolejne poprawki i zmiany. Więcej na temat obszernego dema i co ono oferuje możecie dowiedzieć się z naszego starszego materiału.

Jakby tego było mało, to okazuje się, że wielce prawdopodobne, iż Outriders trafi do usługi Xbox Game Pass! Oficjalne konto Xbox Game Pass na Twiterze zaprezentowało treść wiadomości e-mail od niejakiej Melissy McGamepass, w którym zapewnia ona, że już niebawem do usługi trafi nowy tytuł. Kluczowy jest tu następujący fragment wiadomości: "Czy ktoś z was dostrzegł tajemniczy sygnał, który niedawno pojawił się w oddali, czy to ja jestem anomalią w tej sytuacji?". Jeśli jeszcze nie dostrzegacie nawiązań do Outriders, to wystarczy "rzucić okiem" na poniższy zwiastun.

Fani marki Xbox dobrze wiedzą, że "poufne" wiadomości przesyłane Melissę McGamepass zawsze się sprawdzają i z reguły po krótki czasie od ich publikacji, gra trafia do Xbox Game Pass. Czy to możliwe, aby Outriders już w dniu premiery trafiło usługi? Microsoft w ostatnich miesiącach pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przejęcie Bethesdy, a także zapewnienie sobie już w dniu premiery takich tytułów jak Destiny 2: Beyond Light czy Medium sprawia, że nie zdziwiłoby nas gdyby i Outriders pojawił się niebawem w Xbox Game Pass.

Premierę Outriders zaplanowano na 1 kwietnia 2021. Gra zmierza na Xbox One, Xbox Series X / S, PC, PS4 oraz PS5.

