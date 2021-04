Outriders - pomimo problemów polska produkcja wciąż rządzi na Steam

Outriders wciąż boryka się z wieloma istotnymi problemami. Nie przeszkadza to jednak produkcji People Can Fly w utrzymaniu rekordowych wyników sprzedaży.

Premiera Outriders nie odbyła się tak gładko, jakby chcieli tego twórcy gry - studio People Can Fly. W premierowy weekend największą zmorą produkcji były problemy z serwerami, które skutecznie uniemożliwiły rozgrywkę milionom graczy. Gdy względnie udało się opanować sytuację, to do głosu zaczęli dochodzić gracze, którzy zwracali uwagę na liczne błędy, a przede wszystkim crashe i jeden niezwykle istotny bug, który powodował utratę wszystkich posiadanych przez daną postać przedmiotów. Co szczególnie w grze typu looter shooter potrafi "zaboleć".

People Can Fly przyspieszyło wydanie pierwszego patcha i trafił on na serwery już w minioną sobotę. Niestety, bardzo szybko okazało się, że zamiast zlikwidować największy problem, to przyczynił się on do jego intensyfikacji. Część graczy z obawy przed utratą wyposażenia postanowiło nawet zawiesić rozgrywkę w Outriders, póki ów błąd nie zostanie całkowicie usunięty. Co to na to twórcy gry? Deweloperzy rzucili się do pracy i regularnie informowali społeczność Outriders o postępach w pracach nad wyeliminowaniem tego groźnego błędu.

Obecnie przedstawiciele People Can Fly poinformowali, że wprowadzili dodatkowe poprawki i zabezpieczenia od strony serwerów, co powinno znacznie ograniczyć występowanie usterki. Co więcej, w niedalekiej przyszłości odbędzie się ogólna akcja "przywracania przedmiotów". W ramach przeprosin wszyscy gracze mogą również liczyć na "paczkę z prezentami" w grze.

Wszystkie te problemy nie przeszkodziły Outriders w utrzymaniu (drugi tydzień z rzędu) pozycji lidera wśród najbardziej dochodowych produkcji na platformie Steam. Oto jak prezentowała się najlepsza dziesiątka minionego tygodnia.

Outriders It Takes Two Forza Horizon 4 Sea of Thieves Horizon Zero Dawn: Complete Edition Halo: The Master Chief Collection Valheim Valve Index VR Kit Euro Truck Simulator 2: Iberia The Binding of Isaac: Repentance

Niestety, tak dobrze nie jest już w Wielkiej Brytanii, gdzie zaledwie po tygodniu Outriders wypadło z pierwszej dziesiątki i obecnie zajmuje 16 miejsce wśród najpopularniejszych produkcji na "wyspach".

Ranking sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii w minionym tygodniu (5-11 kwiecień):

Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Super Mario 3D World Bowser's Fur Minecraft (Switch) Monster Hunter Rise Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops Cold War Ring Fit Adventure Assassin's Creed Valhalla

Outriders jest obecnie dostępne na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Series S. Na konsolach Microsoftu grę możecie dostać w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

