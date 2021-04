Outriders - porady i wskazówki. Przewodnik dla początkujących

Przygotowaliśmy dla was krótki poradnik do Outriders, który pomoże wam przetrwać podczas waszej wyprawy na Enoch.

Spis treści

Outriders przy pierwszym kontakcie może wydawać się „klonem” wielu innych popularnych gier z gatunku looter-shooter. Bardzo szybko okazuje się jednak, że produkcja People Can Fly posiada własną tożsamość, mnóstwo pomniejszych systemów i rozwiązań, które w znaczący sposób wpływają na rozgrywkę.

Z tego też powodu postanowiliśmy przygotować dla was szereg porad i wskazówek, które z całą pewnością przydadzą wam się podczas rozgrywki w Outriders.

1. Poznaj swoją klasę

W Outriders mamy dostęp do czterech zróżnicowanych klas postaci, a są to: Piromanta, Manipulant, Niszczyciel oraz Technomanta. Każda z nich charakteryzuje się odmiennym podejściem do rozgrywki. Na przykład Niszczyciel to typowy „tank”, który jest w stanie wytrzymać ogromną liczbę obrażeń. Z kolei Technomanta najlepiej czuje się za osłoną raniąc przeciwników z dystansu i wspierając swoich sojuszników. Chcąc być jak najbardziej efektywnym graczem warto poznać wszystkie zalety i wady danej klasy zanim zdecyduje się na jej wybór.

2. Naucz się leczyć

W przypadku Outriders znakomicie sprawdza się powiedzenie „najlepszą obroną jest atak”. W grze nie istnieją żadne „cudowne preparaty”, które przywracają zdrowie. Nie ma również systemu, który automatycznie będzie przywracał nam zdrowie, gdy schowamy się za osłoną. Nic z tych rzeczy, chcąc pozostać przy życiu musicie (w większości wypadków) zabijać przeciwników na określone sposoby. Każda z klas charakteryzuje się odmienną mechaniką, którą musicie poznać i przystosować, aby poradzić sobie w Outriders. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym poradniku dotyczącym klas postaci dostępnych w grze.

3. Bądź w ruchu (osłony są dla mięczaków)

W Outriders musicie być w centrum akcji (szczególnie jeśli wybraliście Manipulanta bądź Niszczyciela). Jak już wiemy w grze możecie leczyć się praktycznie tylko poprzez zabijanie i atakowanie przeciwników. Już to wymusza od graczy nieustannego parcia do przodu. Co więcej, przeciwnicy będą nieustannie starali się nas „wykurzyć” zza osłony. W grze nie brakuje również adwersarzy, którzy najlepiej czują się walcząc w zwarciu. To wszystko sprawia, że w Outriders nie możecie być „przylepionymi” do osłony zbyt długo.

4. Korzystaj z ataku wręcz

Atak wręcz w większości „strzelanek” to tak naprawdę ostateczność i gracze rzadko z niego korzystają. Swoje przyzwyczajenia będziecie musieli jednak zmienić. Ataki wręcz w Outriders są niezwykle potężne, a ich opanowanie to klucz do zdominowania pól bitewnych. Podstawowy atak wręcz nie tylko zadaje potężne obrażenia, ale nakłada na przeciwnika różnego rodzaju efekty statusu (np. spowolnienie, zamrożenie, podpalenie). To jednak nie wszystko, do naszej dyspozycji mamy również dodatkowy atak wręcz, który aktywujemy tak samo jak standardowy, ale musi on być poprzedzony sprintem. Wówczas nasza postać rzuca się do przodu i efektownie uderza pięściami w ziemie raniąc wszystkich przeciwników wokół.

5. Sprzedać czy przerobić?

Outriders oferuje nam nie tylko rozbudowany system rozwoju postaci, ale również rzemiosła. Gracze w pewnym momencie rozgrywki sami będą mogli tworzyć najpotężniejsze elementy wyposażenia. Oczywiście jest to powiązane z koniecznością gromadzenia określonych surowców. Niektóre możemy zdobyć po prostu przemierzając świat gry, inne z kolei znacznie łatwiej jest uzyskać demontując posiadane wyposażenie. Kiedy jednak lepiej opłaca się sprzedać broń i zbroje handlarzom, a kiedy ją demontować? W większości przypadków sprawdza się tu bardzo prosta zasada – ekwipunek poniżej „rzadkiej” jakości (niebieskie przedmioty) sprzedajemy. Z kolei wszystkie „rzadkie” elementy wyposażenia rozkładamy na czynniki pierwsze. Po pierwsze tylko w ten sposób możemy uzyskać dostęp do konkretnych modyfikacji, które później wykorzystujemy podczas tworzenia nowych broni i pancerzy, ale również do rzadkich surowców, również wymagany podczas rzemiosła.