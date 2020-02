Outriders - szalona strzelanka od People Can Fly zmierza na PlayStation 5 i Xbox Series X. Mamy pierwszy gameplay

Twórcy Outriders postanowili wreszcie zaprezentować nam pierwsze szczegóły na temat gry. Nowy zwiastun prezentuje się znakomicie.

Polskie studio People Can Fly, znane m.in. z takich produkcji jak: Painkiller, Gears of War: Judgment czy Bulletstorm, ujawniło w zeszłym roku swój najnowszy projekt o nazwie Outriders. Wówczas na temat samej produkcji nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele - krótki zwiastun CGI oraz wzmianka o tym, że będzie to wysokobudżetowa kooperacyjna strzelanka utrzymana w klimatach Sci-Fi nie rozpaliła naszej wyobraźni. Twórcy, wraz z wydawcą - firmą Square Enix, najwyraźniej dojrzeli swoje niedopatrzenie i szykują dla nas ogromną prezentację gry, która odbędzie się już dzisiaj o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Jednak "przystawkę" otrzymaliśmy już dzisiaj, a jest nią m.in. efektowny zwiastun z rozgrywki w Outriders.

Trzeba przyznać, że choć tytuł nie prezentuje się innowacyjnie, to zapowiada się na naprawdę dobrą zabawę dla sympatyków dynamicznej "rozwałki" i kooperacji. Z zaprezentowanego materiału wynika, że podczas starć wykorzystamy nie tylko broń palną, ale również efektowne "magiczne" zdolności.

To jednak nie koniec wieści na temat Outriders, w zeszłym roku wśród platform docelowych gry znalazły się PC-ty oraz PlayStation 4 i Xbox One, dzisiaj dołączyły do nich konsole przyszłej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X. Przyda się to szczególnie tej drugiej konsoli, bo jak już dobrze wiemy, nie otrzyma ona tytułów na wyłączność przez pierwsza dwa lata życia.

Outriders otrzymało również nową, choć wciąż niesprecyzowaną, datę premiery. Produkcja People Can Fly powinna zadebiutować pod koniec bieżącego roku.