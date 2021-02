Outriders - wypróbuj grę People Can Fly za darmo. Demo już niebawem

Już w tym tygodniu wszyscy chętni będą mogli wypróbować najnowsze dzieło People Can Fly - Outriders.

Outriders od polskiego studia People Can Fly powstaje już jakiś czas. Początkowo produkcja miała zadebiutować pod koniec ubiegłego roku, ale zespół deweloperski zdecydował się przesunąć premierę na początek lutego 2021. Jak już dobrze wiemy i tej daty nie udało się utrzymać. Cyberpunk 2077 stał się dla wielu twórców poważnym ostrzeżeniem i nikt nie chce ryzykować wydania niedopracowanej gry. Ostatecznie Outriders powinno zadebiutować 1 kwietnia tego roku. Zanim to jednak nastąpi, twórcy pozwolą nam zakosztować produkcji, a to dzięki wersji demonstracyjnej, która zadebiutuje już w tym tygodniu.

Czym jest Outriders?

Outriders to trzecioosobowa strzelanka w klimatach Sci-Fi z podgatunku looter-shooter. Oznacza to, że znajdziecie tu inspiracje zarówno cyklem Diablo, jak i Borderlands czy Destiny. Nie będzie to jednak jedynie kopia starych rozwiązań w nowych szatach. Twórcy zapowiedzieli już, że ich produkcja będzie posiadać rozbudowaną kampanię fabularną z licznymi dialogami i wyborami, które wpłyną na świat przedstawiony. Gracze będą mogli stworzyć własnego bohatera, a następnie do wyboru otrzymają kilka klas postaci, które znacząco różnią się od siebie zdolnościami i sposobem rozgrywki.

People Can Fly nie ukrywa, że ich celem jest dostarczenie dzieła, które będzie tak samo interesujące dla solowego gracza, jak i fanów kooperacyjnej rozgrywki. Możliwe będzie bowiem łączenie się w trzyosobowe oddziały i wspólne poznawanie historii.

Outriders - demo: data premiery, platformy i rozmiar

Twórcy gry postanowili skorzystać z dawnych rozwiązań i przygotowali dla nas pełnoprawną wersję demonstracyjną. Oznacza to, że nie jest to wersja beta czy czasowe testy. Demo The Outriders zadebiutuje równolegle - 25 lutego, na wszystkich wiodących platformach, to znaczy: PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Serwery gry zostaną uruchomione o godzinie 18:00 czasu polskiego. Do pobrania czeka na was około 24 GB (PC) lub 22 GB danych (konsole). Co istotne, wersja demonstracyjne nie ma żadnych ograniczeń czasowych, to znaczy, że możecie się nią cieszyć tak długo, jak tylko chcecie.

Jeśli jesteście ciekawi czy wasz PC podoła Outriders, to poniżej znajdziecie minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe podane przez People Can Fly.

Outriders - wymagania minimalne na PC:

OS: Windows 10

CPU: Intel i5-3470 / AMD FX-8350

RAM: 8GB

GPU: Geforce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 270x

Outriders - wymagania rekomendowane na PC

OS: Windows 10

CPU: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

GPU: Geforce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

Outriders - jak uzyskać dostęp do dema?

Demo Outriders to piękny ukłon People Can Fly w stronę graczy. Chcąc wypróbować grę nie musimy składać żadnego zamówienia przedpremierowego czy wypełniać innych wytycznych. Wersja demonstracyjna jest darmowa, dla wszystkich chętnych, bez względu na wybraną platformę. Gdy demo będzie już dostępne, wystarczy, że udacie się do sklepu swojej konsoli (lub Steam na PC) i wyszukacie, a następnie pobierzecie "Outriders demo".

Outriders - demo: zawartość

Demo Outriders zawiera sporą ilość zawartości. Na początek, wszystkie cztery klasy będą dostępne do wyboru. W demie znajdzie się też wszystkie sześć slotów dla postaci, co oznacza, że jest wystarczająco dużo miejsca na eksperymentowanie i odkrywanie różnych "buildów".

Jeśli chodzi o zawartość fabularną, gracze otrzymają dostęp do prologu i rozdziału otwierającego Outriders. Po wykonaniu finałowej misji dema, pojawi się więcej zawartości pobocznej, w którą również będzie można grać.

Maksymalny poziom postaci jest ograniczony do siódmego. Zdaniem People Can Fly to wystarczy, aby odblokować cztery aktywne umiejętności. Demo zawierać będzie również kilka poziomów trudności (tzw. World Tier).

Czego zabraknie w wersji demonstracyjnej? Przede wszystkim systemu rzemiosła, więc będziecie musieli zadowolić się sprzętem, który znajdziecie po pokonaniu przeciwników. Twórcy nałożyli również ograniczenia dotyczące zasobów i materiałów, które zostały wprowadzone w celu uniknięcia sytuacji, w których gracze "ogrywają" demo i uzyskują dużą przewagę na starcie pełnoprawnej produkcji.

Postępy z dema przeniesiecie do pełnej wersji gry

Wspominaliśmy już, że podejście People Can Fly do graczy jest wyjątkowe? To co powiecie dodatkowo na fakt, że Outriders umożliwia przeniesienie postępów poczynionych w demie do pełnej wersji gry. Dotyczy to postępów w fabule, poziomów postaci, ekwipunku, odblokowań i tak dalej. Jedyny warunek jaki musimy spełnić, to wykupienie pełnej wersji gry na tej samej platformie, na której graliśmy w demo. Cóż napisać, lepiej się nie da.

