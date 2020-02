Outriders - wysyp informacji na temat produkcji polskiego studia

Polskie studio People Can Fly wraca w glorii i chwale, pierwsze zwiastuny i informacje na temat Outriders zapowiadają nam prawdziwy hit.

Długo nam przyszło czekać na konkretne informacje dotyczące najnowszej produkcji People Can Fly. Od pierwszej prezentacji minęło już kilka miesięcy, a my dopiero dwa dni temu otrzymaliśmy przedsmak zawartości gry. Twórcy postanowili iść za ciosem i właśnie otrzymaliśmy, nie tylko masę nowych informacji, ale również obszerny gameplay i materiały prezentujące bohaterów oraz świat gry.

Outriders zapowiadało się na typową kooperacyjną trzecioosobową strzelankę sci-fi, teraz już wiemy, że produkcja zaoferuje nam znacznie więcej. W grze pojawią się rozbudowane systemy rodem z gier RPG. Będzie zatem mnóstwo sprzętu oraz broni do zbierania i modyfikowania, będą zróżnicowane klasy postaci z możliwością rozwoju, a także ciekawie zapowiadający się wątek fabularny.

Na zaprezentowanych dzisiaj materiałach widać wyraźnie, że produkcja czerpie inspiracje z wielu popularnych serii: system osłon i umiejscowienie kamery rodem z Gears of War, "magiczne" klasy postaci z Destiny, a do tego domieszka systemu lootu z The Division. Trzeba jednak przyznać, że twórcy wyjątkowo umiejętnie dostosowali to wszystko do swojej produkcji i Outriders prezentuje się nie tylko ciekawie, ale i unikatowo.

Do naszej dyspozycji otrzymamy trzy zróżnicowane klasy postaci: władających ogniem Piromantów, wpływających na czas i przestrzeń Manipulantów oraz wytrzymałych i agresywnych Niszczycieli. Oczywiście, każdą z klas będziemy mogli dalej modyfikować i zmieniać do swoich potrzeb.

Dzisiejsze rewelacje zwiastują nam rozbudowany i obszerny tytuł. Przy okazji filmiku, pojawiły się pytania czy Outriders należeć będzie do gatunku "gier jako usług", czyli modelu, z którego korzystają m.in. Destiny 2, The Division 2 czy Anthem. Główny projektant poziomów - Rafał Pawłowski, oraz główny główny projektant narracji - Szymon Barchan, zdradzili, że już w dniu premiery otrzymamy "pełny produkt". Ich zdaniem, gracze już w dniu debiutu gry powinni otrzymać całą zawartość do swojej dyspozycji. Oczywiście nie oznacza to, że Outriders nie będzie dalej rozwijane i aktualizowane. Z całą pewnością, sporo będzie zależeć od ostatecznego przyjęcia tytułu.

Outriders zadebiutuje w pierwszej kolejności na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One, jednak twórcy potwierdzili już, że gra trafi również na konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Nie wiem jak wy, ale ja już zakochałem się w Outriders.

