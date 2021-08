Overcooked dostępne przez dwa dni za darmo. Sprawdź, jak skorzystać

Aktualnie można przez dwa dni bezpłatnie zagrać w grę Overcooked! All You Can Eat.

Na platformie Steam, przez najbliższe dwa dni można bezpłatnie zagrać w Overcooked! All You Can Eat. Oferta jest ważna do jutra, 11 sierpnia, do godziny 19:00.

W skład zestawu Overcooked! All You Can Eat wchodzą zremasterowane wersje pierwszej oraz drugiej części gry. Overcooked 1 i 2 działają w rozdzielczości 4K, zapewniając stabilne 60 FPS. W odświeżonej wersji znajdziemy ponad 200 poziomów, w tym 7 nowych, oraz ponad 80 kucharzy do wyboru. Jeśli komuś gra się spodoba, może ją po bezpłatnym okresie kupić w promocyjnej cenie 85,79 zł. Oferta jest ważna do 13 sierpnia.

Minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) Procesor : Intel Core 2 Quad Q6600 lub AMD Phenom II X3 720

: Intel Core 2 Quad Q6600 lub AMD Phenom II X3 720 Pamięć : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB / AMD Radeon HD 5750, 1 GB

: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB / AMD Radeon HD 5750, 1 GB DirectX : Wersja 11

: Wersja 11 Miejsce na dysku: 8 GB dostępnej przestrzeni

