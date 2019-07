Overcooked - kolejny darmowy tytuł w Epic Games Store

Overcooked to produkcja Ghost Town Games Ltd. Mogą bawić się przy niej zarówno młodsi, jak i starsi gracze.

Overcooked to zwariowana gra dla maksimum czterech osób, w której gracze siedzący przy jednym ekranie muszą wspólnie coś upichcić. Pracując wspólnie z kumplami-kucharzami, musisz przyrządzić, ugotować i podać całą gamę smakowitych zamówień. Zrób to szybko, bo inaczej zniecierpliwieni klienci się wkurzą i sobie pójdą. Naostrz noże i uprasuj fartuch kucharski - tu nie ma miski na pomyłki! Postaw wszystko na jedną kartę dań w szalonych kuchniach!

Cebulowe Królestwo jest w niebezpieczeństwie, i tylko najpyszniejsze jedzenie może je uratować! W grze Overcooked gracze muszą gotować w przeróżnych nietypowych i niebezpiecznych kuchniach, by zdobyć tytuł mistrzów kucharskich. Tylko w ten sposób będą mogli stawić czoła pradawnemu jadalnemu złu panoszącemu się w kraju. Zagraj w pojedynkę lub wspólnie z nawet trzema innymi osobami w klasycznym trybie chaotycznej współpracy lub rywalizacji przed jednym ekranem. Ty i Twoi znajomi macie całkiem sporo różnych dań do przyrządzenia. Aby zostać najbardziej zgraną i wydajną grupą kucharzy, musicie ze sobą współpracować!

Cebulowe Królestwo to barwny świat pełen zdradzieckich i niezwykłych kuchni do opanowania. Wyrusz na epicką przygodę i podołaj coraz trudniejszym i bardziej odlotowym kuchniom, w których umiejętności współpracy i koordynacji działań z innymi graczami zostaną wystawione na niezwykłą próbę. Każdy poziom to nowe wyzwanie do pokonania wspólnie z drużyną. To może być śliski pokład pirackiego statku, śmiganie pomiędzy rozpędzonymi ciężarówkami, pichcenie na lodowej krze czy serwowanie posiłków w rozżarzonych czeluściach piekieł... Odważni mistrzowie kuchni będą musieli pokazać, że zasługują na to miano!

W grę Overcooked można bardzo łatwo zacząć grać – każdy może się przyłączyć do zabawy! Trudniej jest znaleźć drużynę, która umie się dobrze porozumieć i skoordynować działania, gdy w każdej chwili może wykipieć mleko. Zwycięży tylko zgrana grupa kucharzy! Zarówno podczas rozgrzanej jak patelnia rozgrywki z innymi, jak i w ramach pławienia się we własnym sosie gracze będą odblokowywać nowe poziomy, nowe postacie kucharzy, a nawet wyzwania rywalizacji, w których parami zmierzą się ze sobą w suto doprawionych adrenaliną kuchennych bataliach. Niezależnie od tego, co będziesz robić przy garach, gotuj się na pojedynek w kuchni!

Produkcja dostępna jest za darmo do 11 lipca 2019 na Epic Games Store.