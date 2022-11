Overdose - data premiery, gameplay, platformy. Hideo Kojima w akcji. Jego nowa gra to rewolucyjny horror

Overdose to najnowsza gra od Hideo Kojimy. Czym dokładnie jest najnowszy projekt legendarnego twórcy gier? Sprawdź, co już wiemy.

Spis treści

Hideo Kojima to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych, a przy tym utalentowanych deweloperów gier. Japoński twórca uchodzi wręcz za wizjonera, który jak nikt inny potrafi łączyć gry z innymi mediami, w tym z kinem. Nic zatem dziwnego, że kolejna produkcja mistrza budzi tak wielkie emocje. Szczególnie że wciąż niewiele wiemy na jej temat. Najczęściej spekulowano, że Kojima i jego zespół podąży bezpieczną drogą i stworzy kontynuację Death Stranding, ale w zasadzie to nie byłoby w stylu doświadczonego dewelopera. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, iż kolejny projekt Hideo Kojimy i jego zespołu to horror o tytule Overdose.

Dlaczego Overdose?

Hideo Kojima po rozstaniu z Konami i serią Metal Gear Solid zaczął pracować na swój własny rachunek. Nowo utworzone studio Kojima Productions ma co prawda do tej pory tylko jeden tytuł na swoim koncie, ale za to bardzo udany. Mowa oczywiście o Death Stranding. Japoński deweloper z całą pewnością nie może jednak obecnie narzekać na brak zajęć, bowiem coraz więcej wskazuje na to, iż pracuje nad dwoma tytułami jednocześnie. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że tworzy je najprawdopodobniej we współpracy z firmami, które bezpośrednio ze sobą rywalizują - Sony i Microsoftem.

Zobacz również:

Bliskie relacje Kojimy i Sony nie powinny nikogo zaskakiwać, szczególnie że Death Stranding zadebiutował oryginalnie na wyłączność konsol PlayStation. Niemal pewne jest już, że obecnie powstaje kontynuacja gry, co zresztą w jednym z wywiadów potwierdził aktor Norman Reedus, który wcielał się w protagonistę Death Stranding - Sama Portera Bridgesa.

Z drugiej strony mamy jednak tajemniczy, niezapowiedziany tytuł, który powstaje w ścisłej współpracy z Microsoftem. Sam Kojima przyznał w jednym z wywiadów, że jest zachwycony możliwościami i technologią, którą oferuje mu "gigant z Redmond".

Dzięki najnowocześniejszej technologii chmury Microsoftu i zmianom w trendach w branży, możliwe stało się postawienie sobie wyzwania, aby zrealizować tę nigdy wcześniej niewidzianą koncepcję gry - Hideo Kojima.

We wcześniejszych wywiadach japoński twórca podkreślał, że marzy, aby powrócić do gatunku horror i zrewolucjonizować go. Tutaj do gry wchodzi Overdose, czyli produkcja, o której spekuluje się już od miesięcy. Czy faktycznie jest to tytuł, który powstaje z myślą o konsolach Xbox? Tego oczywiście jeszcze nie możemy potwierdzić, ale biorąc pod uwagę, że zarówno włodarze "zielonych", jak i Kojima wielokrotnie podkreślali, iż we współpracy z Microsoftem powstanie zupełnie nowe IP, to śmiało możemy założyć, że tak właśnie jest.

Overdose - co już wiemy?

Oficjalnie Overdose nie zostało nawet jeszcze potwierdzone. Nieoficjalnie natomiast o grze wiemy całkiem sporo. Skąd i czy są to potwierdzone informacje? Wszystko zaczęło się od raportu znanego branżowego dziennikarza i leakstera - Toma Hendersona, który utrzymywał, że otrzymał od swojego źródła gameplay z najnowszej gry Kojima Productions. W swoim artykule dokładnie opisał on, co prezentował ten kilkuminutowy materiał. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że do dziennikarza zgłosili się przedstawiciele Kojima Productions z prośbą o usunięcie materiału. Choć Tom Henderson zasłużył na ogromny kredyt zaufania (wielokrotnie dostarczał on nam sprawdzone informacje o nadchodzących premierach), to obecnie - po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń sami możemy zobaczyć rzeczony materiał, bowiem trafił on do sieci.

Niemal 2,5 minutowy materiał prezentuje nam głównie gameplay. Możemy na nim obserwować młodą kobietę w niebieskiej sukni, która z latarką w dłoni przemierza zrujnowane korytarze nieznanej placówki. Po jej reakcjach bez trudu możemy domyśleć się, że przed czymś ucieka lub czegoś się obawia. Cała sekwencja kończy się klasycznym "jump scare'm", po czym na ekranie ukazuje się napis niepozostawiający żadnych wątpliwości "A Hideo Kojima Game - Overdose". W głównej bohaterce z łatwością dostrzeżemy Margaret Qualley - aktorkę, która odgrywa jedną z kluczowych ról również w Death Stranding.

Margaret Qualley najprawdopodobniej wcieli się w główną bohaterkę Overdose (fot. Kojima Productions)

Overdose - gameplay i rozgrywka

Jeśli połączymy ze sobą wszystkie dotychczasowe informacje, to z łatwością dostrzeżemy, że Overdose będzie reprezentować gatunek trzecioosobowych gier akcji w klimacie horroru. Obecność Margaret Qualley pozwala nam przypuszczać, że po raz kolejny możemy liczyć na iście gwiazdorską obsadę i silne powiązania z filmem. Kojima wielokrotnie podkreślał, że chce zrewolucjonizować gatunek, więc możemy się spodziewać niecodziennych rozwiązań.

Kiedy premiera Overdose?

Oczywiście data premiery Overdose nie została jeszcze oficjalnie ujawniona (zresztą tak samo jak gra). Biorąc pod uwagę jednak jakość zaprezentowanego materiału z rozgrywki, możemy śmiało założyć, że prace nad grą są już bardzo zaawansowane. Czy premiera w 2023 roku jest możliwa? Trudno powiedzieć, możliwe, że Microsoft i Kojima szykują dla graczy niespodziankę. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że do jej debiutu dojdzie w okolicach 2024 roku.