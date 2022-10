Overwatch 2 – premiera, cena, wymagania, bohaterowie, wydarzenia. Wszystko co musisz wiedzieć

Sprawdźcie co wiemy na temat Overwatch 2, czyli jednej z najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Data premiery, godzina startu serwerów, wymagania na PC i wiele więcej.

Overwatch 2 to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych strzelanek sieciowych. Pierwsza część wciąż ma wielu fanów, pomimo tego, że "na karku" ma już ponad 6 lat. Twórcy gry - Blizzard Entertainment, doszli jednak do wniosku, że trzeba wstrząsnąć sprawdzoną formułą i przygotowali pełnoprawną kontynuację - Overwatch 2. Sprawdźcie, co już teraz wiemy na temat gry.

Overwatch 2 – kiedy premiera?

Overwatch 2 zadebiutuje w formie wczesnego dostępu już 4 października 2022 roku. Wówczas otrzymamy dostęp do trybu PvP skupionego na rywalizacji drużynowej 5 vs. 5. Serwery Overwatch 2 zostaną uruchomione dokładnie o godzinie 21:00

Overwatch 2 - co na start? Zawartość

Choć Overwatch startuje dzisiaj jedynie w formie "wczesnego dostępu" to zawartości w nim nie zabraknie. Gracze otrzymają do wyboru, aż 35 postaci (więcej o nich poniżej), 22 zróżnicowane mapy i 6 trybów rozgrywki. Twórcy nie ukrywają przy tym, że Overwatch 2 to gra-usługa i możemy liczyć na stały dopływ zarówno darmowej, jak i płatnej zawartości.

Overwatch 2 free-to-play?

Czy gra Overwatch 2 będzie darmowa i dystrybuowana w systemie free-to-play? Tak i nie. Twórcy gry – studio Blizzard Entertainment, zdecydowali, że od startu gry w ramach wczesnego dostępu tryb sieciowy nastawiony na rywalizację PvP będzie dostępny za darmo dla wszystkich graczy, na wszystkich wiodących platformach. Oczywiście w grze pojawią się opcjonalne mikropłatności, ale w żaden sposób nie wpłyną one na rozgrywkę.

Overwatch 2 pojawi się jednak również w płatnym wariancie. Kontynuacja popularnej strzelanki, w odróżnieniu od oryginału, będzie bowiem zawierać także rozbudowaną kampanię fabularną i tryby PvE. Te jednak zadebiutują dopiero w 2023 roku.

Jeśli zatem interesuje was historia świata Overwatch 2 i chcecie się w nim zanurzyć, to będziecie chcieli sięgnąć po płatną wersję gry w przyszłym roku. Jeśli jednak wolicie skupić się jedynie na rozgrywce PvP, to już 4 października wystartuje pierwszy sezon rywalizacji w Overwatch 2.

Overwatch 2 - cena, skórki, karnet bojowy i więcej

Choć dostęp do trybu sieciowego Overwatch 2 jest darmowy, to oczywiście możemy sobie nieco umilić rozgrywkę kupując wyjątkowe elementy do personalizacji naszych ulubionych bohaterów. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie przygody z grą jest kupno specjalnego "Pakietu Posterunku", który zawiera:

Overwatch: Legendary Edition (zawiera 5 skórek legendarnych i 5 epickich)

Karnet Bojowy Premium na 1. sezon w Overwatch 2 (dostępny od 4 października)

2 legendarne skórki bohaterów Overwatch 2 – Kosmiczny Korsarz dla Żołnierza-76 i Kosmiczny Korsarz dla Cassidy’ego (dostępne od 4 października)

2000 jednostek wirtualnej waluty Overwatch 2 (dostępne od 4 października)

Portret gracza Overwatch 2 (dostępny tylko przez wczesny zakup pakietu Posterunku Overwatch 2)

Ceny za „Pakiet Posterunku” różnią się nieco w zależności od platformy i prezentują się następująco:

Overwatch 2 – bohaterowie

W Overwatch 2 otrzymamy dostęp do wszystkich dobrze znanych i lubianych bohaterów z pierwszej odsłony gry. Należy liczyć się jednak z tym, że wielu z nich doczekało się licznych zmian zarówno w wyglądzie, jak i umiejętnościach. Oprócz tego do gry dołączą trzy nowe postacie na start: Sojourn, Junker Queen oraz Kiriko. W sumie gracze otrzymają do dyspozycji 35 bohaterów.

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junker Queen

Junkrat

Kiriko

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Reaper

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldier 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Wrecking Ball

Zarya

Zenyatta

Overwatch 2 – platformy

Overwatch 2 będzie dostępne na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Overwatch 2 – wymagania sprzętowe na PC

Wymagania sprzętowe Overwatch 2 na PC prezentują się następująco:

Overwatch 2 – minimalne wymagania na PC (30 fps):

OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3 lub AMD Phenom X3 8650

GPU: NVIDIA GeForce GTX 600 (seria) lub AMD Radeon HD 7000 (seria)

RAM: 6 GB

Przestrzeń na dysku: 50 GB

Overwatch 2 – rekomendowane wymagania na PC (60 fps)

OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 lub AMD Ryzen 5

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD R9 380

RAM: 8 GB RAM

Przestrzeń na dysku: 50 GB

To już wszystko co na razie wiemy o Overwatch 2. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.

Overwatch 2 z poważnymi problemami na start. Atak DDoS i ogromne kolejki na serwery (aktualizacja 1)

Nie tak Blizzard wyobrażał sobie premierę Overwatch 2. Z jednej strony deweloperzy mają powody do zadowolenia bowiem rekordowa liczba graczy chciała jak najszybciej wskoczyć na serwery. Problem w tym, że aby uchronić serwery przed katastrofą niezbędne było ustanowienie kolejek, które potrafiły trwać nawet 1,5 godziny. Co gorsza, zespół odpowiedzialny za grę musiał mierzyć się wczoraj z potężnym atakiem DDoS, o czym poinformował na Twiterze Mike Ybarra - prezes Blizzard Entertainment.

Niestety doświadczamy masowego ataku DDoS na nasze serwery. Zespoły ciężko pracują nad jego złagodzeniem/opanowaniem. Powoduje to wiele problemów z utratą połączeń - Mike Ybarra.

Do tego wszystkiego doszły problemy z sms-ową weryfikacją użytkowników, która jest wymagana jeśli chcecie bawić się w Overwatch 2. Gracze masowo raportowali, że w pomimo licznych prób nie otrzymują kodów umożliwiających im zalogowanie się do gry.

Jak zatem widać premiera Overwatch 2 nie należała do najłatwiejszych. Miejmy jednak nadzieję, że zarówno deweloperzy, jak i gracze najgorsze mają już za sobą.

Blizzard przeprasza za start i wycofuje się z niektórych decyzji (aktualizacja 2)

Pomimo fatalnego startu, Overwatch 2 zbiera dobre recenzje branżowych dziennikarzy i opinie wśród graczy. Blizzard jest świadom tego, że premiera gry powinna wyglądać zupełnie inaczej i intensywnie pracuje nad jej poprawą. Co równie istotne, zespół odpowiedzialny za grę utrzymuje kontakt z graczami i na bieżąco informuje o zmianach, aktualizacjach i poprawkach. W obszernym artykule na oficjalnym forum Overwatch 2 w battle.net Blizzard wyjaśnił jak się sprawy mają obecnie.

Po pierwsze, chcemy przeprosić naszych graczy. Spodziewaliśmy się, że premiera Overwatch 2 przebiegnie bezproblemowo. Stawiamy sobie wyższe wymagania i ciężko pracujemy, aby rozwiązać problemy, których doświadczacie. Podczas gdy miliony ludzi cieszyły się grą, premiera nie spełniła waszych, ani naszych, oczekiwań - Blizzard Entertainment

Przede wszystkim, chcąc ułatwić graczom dostęp do gry, Blizzard podjął decyzję, że od 7 października cofa kontrowersyjną weryfikację sms-ową, i gracze którzy mają połączone konto Battle.net, nie będą musieli podawać numeru telefonu, aby grać. Obecnie serwery gry pracują stabilnie, ale twórcy wciąż pracują nad ich wydajnością. Co jeszcze? Oto najważniejsze informacje, które Blizzard przekazał ostatnio graczom:

Od 7 października gracze, którzy mają połączone konto Battle.net, nie będą musieli podawać numeru telefonu, aby grać.

Naprawiono problemy powodujące awarie serwerów, rozłączenia i długie kolejki, ale wciąż jest sporo do naprawy.

Gracze, którym brakuje przedmiotów lub progresji, będą mieli je wkrótce przywrócone.

Jeśli nadal masz zablokowane postacie i przedmioty jako istniejący gracz, otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej, aby szybko je odzyskać.

Blizzard miał problem z szybkim naprawieniem tych problemów z powodu ataku DDoS przy premierze Overwatch 2, teraz rzeczy powinny być naprawione szybciej.

Animacja o Kiriko z premierą już 7 października! Szykujcie się na dodatkowe nagrody (Aktualizacja 3)

Blizzard słynie ze swoich znakomitych animacji. Nic zatem dziwnego, że postanowił z wyprzedzeniem zapowiedzieć prezentację najnowszej z nich, tym razem poświęconej najnowszej postaci z Overwatch 2, a mianowicie Kiriko. Premiera 9-minutowego filmu krótkometrażowego odbędzie się podczas wydarzenia TwitchConu 2022, które rozpocznie się z piątku (7.10) na sobotę (8.10) o północy czasu polskiego.

Gracze mogą także liczyć na specjalne nagrody w Overwatch 2, a to dzięki specjalnemu programowi Twitch Drops. Od godziny 23:00 (7 października) czasu polskiego, wszyscy użytkownicy, którzy połączą swoje konta Twitch i Blizzard, będą mogli zdobyć nagrody kosmetyczne dla Kiriko oglądając dowolny stream w kategorii Overwatch 2. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Bastion i Torbjörn usunięci z gry. Blizzard pracuje już nad poprawkami (Aktualizacja 4)

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków postaci Bastion i Torbjörn w Overwatch 2. Blizzard, za pośrednictwem Twittera poinformował, że Bastion i Torbjörn zostaną tymczasowo usunięci z gry.

Bastion i Torbjörn udadzą się na szybką wycieczkę do warsztatu, podczas gdy my będziemy poprawiać kilka błędów w ich zestawach umiejętności - Blizzard

Czym spowodowana jest ta decyzja? Najprawdopodobniej powiązane jest to z bugami powiązanymi z bohaterami, które w znaczący sposób wpływały na rozgrywkę. Jeden z błędów dotyczących Bastiona sprawiał, że jego umiejętność ostatecznie mogła być używana niemal w nieskończoność.

Kiedy Bastion i Torbjörn powrócą do gry? Tego niestety nie wiemy, Blizzard stara się na bieżąco rozwiązywać problemy z Overwatch 2, a ostatnio gracze znów narzekali na pogarszające się warunki pracy serwerów przez co niemożliwe było nawet zalogowanie się do gry.

Aktualizacja - Bastion i Torbjörn już wrócili do gry

Nowe stroje, nagrody i wyzwania w Overwatch 2. Blizzard zapowiada wydarzenie z okazji Halloween (aktualizacja 5)

Blizzard nie mógł przepuścić takiej okazji jak Halloween i właśnie zapowiedział wydarzenie "Halloween Terror" w Overwatch 2. Gracze mogą liczyć nie tylko na darmowe nagrody w postaci skórek postaci i dodatków, ale również na powrót (znanego z pierwszego Overwatch) wydarzenia kooperacyjnego PvE - Zemsta Junkensteina (Junkenstein's Revenge: Wrath of the Bride!). Halloween Terror jest już dostępne dla wszystkich graczy Overwatch 2 i potrwa do 8 listopada. Na co dokładnie możemy liczyć? Oto lista najważniejszych elementów wydarzenia.

Zaloguj się przed końcem Sezonu Pierwszego, aby odebrać darmową legendarną skórkę Cursed Captain Reaper oraz ozdobę na broń Health Pack

W dniach 25 października - 1 listopada oglądaj swoich ulubionych twórców na Twitch i zgarnij legendarną skórkę Wilkołak Winston oraz spray "Wilkołak"

Weekend z podwójnym XP (od 28 do 31 października)

Ograniczona czasowo misja Co-Op PvE, Zemsta Junkensteina: Gniew Panny Młodej!

Kończ wyzwania, aby zdobyć darmowe elementy kosmetyczne

Nowe skórki na Halloween w sklepie: Witch Kiriko i Executioner Junker Queen. Wszystkie stare skórki na Halloween również dostępne do kupienia

Wilkołak Winston w Overwatch 2 (fot. Blizzard Entertainment)

