Overwatch 2 – premiera, cena, wymagania, godzina startu serwerów. Wszystko co musisz wiedzieć

Premiera Overwatch 2 już dzisiaj, sprawdźcie co wiemy na temat jednej z najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Data premiery, godzina startu serwerów, wymagania na PC i wiele więcej.

Overwatch 2 to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych strzelanek sieciowych. Pierwsza część wciąż ma wielu fanów, pomimo tego, że "na karku" ma już ponad 6 lat. Twórcy gry - Blizzard Entertainment, doszli jednak do wniosku, że trzeba wstrząsnąć sprawdzoną formułą i przygotowali pełnoprawną kontynuację - Overwatch 2. Sprawdźcie, co już teraz wiemy na temat gry.

Overwatch 2 – kiedy premiera?

Overwatch 2 zadebiutuje w formie wczesnego dostępu już 4 października 2022 roku. Wówczas otrzymamy dostęp do trybu PvP skupionego na rywalizacji drużynowej 5 vs. 5. Serwery Overwatch 2 zostaną uruchomione dokładnie o godzinie 21:00

Overwatch 2 - co na start? Zawartość

Choć Overwatch startuje dzisiaj jedynie w formie "wczesnego dostępu" to zawartości w nim nie zabraknie. Gracze otrzymają do wyboru, aż 35 postaci (więcej o nich poniżej), 22 zróżnicowane mapy i 6 trybów rozgrywki. Twórcy nie ukrywają przy tym, że Overwatch 2 to gra-usługa i możemy liczyć na stały dopływ zarówno darmowej, jak i płatnej zawartości.

Overwatch 2 free-to-play?

Czy gra Overwatch 2 będzie darmowa i dystrybuowana w systemie free-to-play? Tak i nie. Twórcy gry – studio Blizzard Entertainment, zdecydowali, że od startu gry w ramach wczesnego dostępu tryb sieciowy nastawiony na rywalizację PvP będzie dostępny za darmo dla wszystkich graczy, na wszystkich wiodących platformach. Oczywiście w grze pojawią się opcjonalne mikropłatności, ale w żaden sposób nie wpłyną one na rozgrywkę.

Overwatch 2 pojawi się jednak również w płatnym wariancie. Kontynuacja popularnej strzelanki, w odróżnieniu od oryginału, będzie bowiem zawierać także rozbudowaną kampanię fabularną i tryby PvE. Te jednak zadebiutują dopiero w 2023 roku.

Jeśli zatem interesuje was historia świata Overwatch 2 i chcecie się w nim zanurzyć, to będziecie chcieli sięgnąć po płatną wersję gry w przyszłym roku. Jeśli jednak wolicie skupić się jedynie na rozgrywce PvP, to już 4 października wystartuje pierwszy sezon rywalizacji w Overwatch 2.

Overwatch 2 - cena, skórki, karnet bojowy i więcej

Choć dostęp do trybu sieciowego Overwatch 2 jest darmowy, to oczywiście możemy sobie nieco umilić rozgrywkę kupując wyjątkowe elementy do personalizacji naszych ulubionych bohaterów. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie przygody z grą jest kupno specjalnego "Pakietu Posterunku", który zawiera:

Overwatch: Legendary Edition (zawiera 5 skórek legendarnych i 5 epickich)

Karnet Bojowy Premium na 1. sezon w Overwatch 2 (dostępny od 4 października)

2 legendarne skórki bohaterów Overwatch 2 – Kosmiczny Korsarz dla Żołnierza-76 i Kosmiczny Korsarz dla Cassidy’ego (dostępne od 4 października)

2000 jednostek wirtualnej waluty Overwatch 2 (dostępne od 4 października)

Portret gracza Overwatch 2 (dostępny tylko przez wczesny zakup pakietu Posterunku Overwatch 2)

Ceny za „Pakiet Posterunku” różnią się nieco w zależności od platformy i prezentują się następująco:

Overwatch 2 – bohaterowie

W Overwatch 2 otrzymamy dostęp do wszystkich dobrze znanych i lubianych bohaterów z pierwszej odsłony gry. Należy liczyć się jednak z tym, że wielu z nich doczekało się licznych zmian zarówno w wyglądzie, jak i umiejętnościach. Oprócz tego do gry dołączą trzy nowe postacie na start: Sojourn, Junker Queen oraz Kiriko. W sumie gracze otrzymają do dyspozycji 35 bohaterów.

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junker Queen

Junkrat

Kiriko

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Reaper

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldier 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Wrecking Ball

Zarya

Zenyatta

Overwatch 2 – platformy

Overwatch 2 będzie dostępne na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Overwatch 2 – wymagania sprzętowe na PC

Wymagania sprzętowe Overwatch 2 na PC prezentują się następująco:

Overwatch 2 – minimalne wymagania na PC (30 fps):

OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3 lub AMD Phenom X3 8650

GPU: NVIDIA GeForce GTX 600 (seria) lub AMD Radeon HD 7000 (seria)

RAM: 6 GB

Przestrzeń na dysku: 50 GB

Overwatch 2 – rekomendowane wymagania na PC (60 fps)

OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 lub AMD Ryzen 5

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD R9 380

RAM: 8 GB RAM

Przestrzeń na dysku: 50 GB

To już wszystko co na razie wiemy o Overwatch 2. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.

