Overwatch 2 zaoferuje nam tryb PvE oraz rozwój postaci

Kontynuacja sieciowej strzelanki studia Blizzard Entertainment jest coraz bardziej prawdopodobna. Overwatch 2 ma przynieść ze sobą masę nowości - kampanię, tryby PvE, rozwój postaci i wiele więcej.

Najważniejsza impreza dla sympatyków studia Blizzard jest już za rogiem. Blizzcon 2019 rozpocznie się już w najbliższych piątek (1 listopada) i da nam odpowiedzi na wiele pytań. Czy współczesny Blizzard jest jeszcze w stanie zaskoczyć czymś swoich sympatyków? Czy kultowe studio podoła wymaganiom graczy? Tego na razie nie wiemy, ale każdego dnia spływają do nas informacje sugerujące nam, że tegoroczny Blizzcon ma być wyjątkowy. Niemal pewna wydaje się zapowiedź Diablo 4, do tego coraz więcej wskazuje na to, że możemy otrzymać również Overwatch 2.

Według ostatnich "przecieków" Overwatch 2 będzie się znacząco różnić od swojego pierwowzoru. Oczywiście rdzeń rozgrywki pozostanie taki sam - to wciąż będzie pierwszoosobowa strzelanka, jednak tym razem już nie wyłącznie z nastawieniem na rywalizację PvP. Na potrzeby Overwatch, Blizzard stworzył bogate uniwersum, które poznawaliśmy głównie z krótkich animacji, komiksów i innych mediów, a nie z samej gry. W nadchodzącej kontynuacji ma się to zmienić.

Overwatch 2 ma otrzymać pełnoprawną kampanię oraz zupełnie nowy tryb kooperacyjny dla maksymalnie czterech graczy. Oprócz tego możliwy będzie rozwój kontrolowanych przez graczy postaci poprzez modyfikowanie ich zdolności. Co więcej, w grze mają się również pojawić dodatkowe przedmioty, które będziemy mogli wykorzystać podczas starć. Blizzard oczywiście nie zapomniał o rywalizacji PvP, ta ma otrzymać m.in. nowe mapy oraz tryb o nazwie "Push". Podczas prezentacji nowej gry możemy spodziewać się również zapowiedzi nowego bohatera.

Wielce prawdopodobne, że część nowości będzie dostępna w grywalnej formie już podczas tegorocznego Blizzconu. Może to sugerować, że prace nad Overwatch 2 są już w zaawansowanym stadium.

źródło: gamingbolt.com