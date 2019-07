Overwatch - Zapowiedziano wydarzenie Letnie Igrzyska 2019, kolejny bohater w drodze

Główny reżyser gry Overwatch - Jeff Kaplan, zdradził, że na kolejnego bohatera przyjdzie nam poczekać nieco dłużej niż do tej pory. Na pocieszenie otrzymamy nowe "letnie igrzyska".

Od dnia premiery Overwatch, twórcy gry byli dość konsekwentni jeśli chodzi o wypuszczanie nowej zawartości. Bohaterowie z reguły trafiali do gry w marcu, lipcu i listopadzie każdego roku. W najnowszej "wiadomości od twórców" Jeff Kaplan ujawnił, że 31 grywalna postać trafi do gry nieco później niż oczekiwano. Oznacza to, że na lipcową premierę nie mamy co liczyć. Deweloperzy chcą wykorzystać dodatkowy czas na doszlifowanie postaci.

On wkrótce tu będzie, więc nie martw się. Uważamy, że trochę dodatkowego czasu sprawi, że bohater będzie jeszcze bardziej niesamowity - Jeff Kaplan.

Na pocieszenie pozostaje nam wydarzenie "letnie igrzyska", które z kolei zadebiutuje wcześniej niż dotąd. Event doczeka się licznych zmian, wśród których warto wymienić tak zwane - mini wyzwania, które pojawiać się będą raz na tydzień. Za ich wykonanie otrzymamy epickie skórki postaci. Oprócz tego możemy liczyć na szereg mniejszych poprawek i ulepszony system wykrywania oszustów. "Letnie igrzyska" potrwają w sumie trzy tygodnie.

Jeśli uważnie obejrzeliście powyższy materiał, to z pewnością zauważyliście, że Jeff Kaplan mówiąc o nowej postaci podkreślił płeć bohatera stwierdzając, że "On niebawem tu będzie". Macie swoje typy co do kolejnej postaci? Kogo najchętniej byście zobaczyli? Dajcie nam znać.