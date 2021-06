Overwatch i Saint's Row IV dostępne za darmo

W ramach Free Play Days, Xbox udostępnił za darmo trzy gry do przetestowania przez weekend.

Spis treści

W ramach kolejnej odsłony Free Play Days, Xbox udostępnił za darmo trzy gry: Saint's Row IV: Re-elected, Overwatch Origins Edition i Warhammer: Vermintide 2. Można je bezpłatnie przetestować od dzisiaj, do niedzieli 27 czerwca. Zestaw prezentuje się bardzo ciekawie, i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Saint's Row IV: Re-elected

Saint's Row IV, to czwarta odslona cyklu popularnych gier akcji osadzonych w pełni otwartym świecie. Produkcje zostały stworzone jako alternatywa dla GTA, jednak od trzeciej części twórcy obrali własną ścieżkę i postanowili zaryzykować. Opłaciło się, ponieważ gry przepełnione dziwnymi sytuacjami i absurdalnym humorem zyskały spore grono wielkich fanów. Akcja Saint's Row IV rozpoczyna się w momencie zakończeniu fabuły poprzedniej części. Chcący zapanować nad światem kosmita Zinyak, porywa przywódcę gangu Third Street Saints, który jako jedyny może mu zagrozić. Gracz zostaje wrzucony do symulacji komputerowej, która do złudzenia przypomina jego miasto.

Overwatch: Origin Edition

Overwatch to sieciowa strzelanina FPS stworzona przez studio Blizzard. Gra jest nastawiona przede wszystkim na zabawę sieciową, jednak podczas rozgrywki możemy poznać także warstwę fabularną dotyczącą świata oraz poszczególnych postaci. Produkcja charakteryzuje się dużą dynamiką oraz oryginalną oprawą graficzną. Overwatch zyskał przez kilka lat sporą rzeszę wiernych fanów, więc nie trzeba się obawiać, że nie będzie z kim pograć przez najbliższy weekend.

Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 to gra, która jest nastawiona przede wszystkim na zabawę w kooperacji. Przy użyciu rozmaitych i wymyślnych broni stoczymy brutalne walki z hordami przeciwników. W jednej rozgrywce może uczestniczyć maksymalnie czterech graczy. Całość akcji prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby.

Zobacz także: Wiedźmin dostępny za darmo. Sprawdź, jak odebrać grę