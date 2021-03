Overwatch w 120 klatkach na sekundę nie dla posiadaczy PS5

Studio Blizzard właśnie opublikowało nową aktualizację gry Overwatch. Niestety, z nowych możliwości nie będą mogli cieszyć się posiadacze PS5.

Overwatch to wciąż jedna z najpopularniejszych sieciowych produkcji. Studio Blizzard stale dba o rozwój swojego dzieła. Do gry trafiło wczoraj nowe, specjalne wydarzenie - PachiMarchi, które pozwoli graczom na zdobycie wielu unikatowych nagród, w tym nowej skórki dla Wieprza. O ile wydarzenie to jest dostępne na wszystkich platformach, na których ukazała się gra, to już najnowsza aktualizacja tytułu jest dostępna jedynie na Xbox Series X i Series S.

Blizzard przygotował patch, która pozwoli wykorzystać w Overwatch dodatkową moc konsol dziewiątej generacji i potwierdził, że do dyspozycji graczy oddany został trzeci typ ustawień - "Framerate". Pozwoli on na uruchomienie gry w rozdzielczości 1440p i 120 klatkach na sekundę na Xbox Series X oraz FullHD/120 kl./s na Xbox Series S.

Niestety, twórcy gry nie przekazali żadnych informacji na temat podobnej aktualizacji dedykowanej PS5. Nie wiemy zatem czy takowa w ogóle się pojawi, a jeśli już, to kiedy dokładnie.

Overwatch jest obecnie dostępna na PS4, Xbox One, PC, PS5 i Xbox Series X/S. W przygotowaniu jest już kontynuacja produkcji, która zawierać będzie dodatkowo kampanię dla jednego gracza oraz liczne tryby kooperacyjne. Overwatch 2 zadebiutuje jednak najwcześniej w 2022 roku.

