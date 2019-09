Overwatch zmierza na Nintendo Switch, premiera już w przyszłym miesiącu

Po miesiącach spekulacji, wielki przebój firmy Blizzard - gra Overwatch, wreszcie została oficjalnie potwierdzona na konsoli Nintendo Switch.

Overwatch to drużynowy shooter, stworzony i wydany przez firmę Blizzard Entertainment w 2016 roku. Pierwotnie grę wydano na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Produkcja jest stale rozwijana, a gracze mogą cieszyć się z darmowych dodatków w postaci nowych map, bohaterów, elementów do personalizacji czy wydarzeń sezonowych.

W ostatnim okresie na sile przybrały plotki sugerujące rychła premierę Overwatch na hybrydowej konsoli Nintendo. Jak się okazało nie były one "wyssane z palca" - na wczorajszym Nintendo Direct, japoński producent zapowiedział grę Overwatch w wersji na Switcha.

Nintendo Switch otrzyma Overwatch: Legendary Edition, które zaoferuje nowej platformie wszystkie wydane wcześniej dodatki i poprawki. Co więcej, twórcy chcąc wykorzystać pełnię możliwości "pstryczka" przygotowali zupełnie nowe, alternatywne sterowanie za pomocą ruchu.

Premiera Overwatch: Legendary Edition na Nintendo Switch odbędzie się już 15 października. W polskim Nintendo eShop produkcję Blizzarda wyceniono na 160 złotych. Warto przypomnieć, że do grania w Overwatch wymagane będzie posiadanie abonamentu Nintendo Switch Online. Na szczęście "legendarna edycja" gry posiadać będzie trzy miesiące subskrypcji.