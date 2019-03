Oxenfree - paranormalny horror za darmo

Epic Games Store rozpoczął rozdawanie kolejnej gry. Oxenfree to dwuwymiarowa przygodówka w klimacie paranormalnego horroru.

Epic Games Store obiecał, że co dwa tygodnie będzie rozdawać za darmo dobrą grę i słowa dotrzymuje. Mogliśmy dzięki temu wejść w posiadanie takich tytułów, jak Subnautica, Slime Rancher czy Thimbleweed Park. A do 4 kwietnia czeka na nas wydany w 2016 roku Oxenfree.

Oxenfree to paranormalny thriller o grupie przyjaciół, którzy przypadkiem otwierają upiorny portal. Wciel się w postać Alex – bystrej, zbuntowanej nastolatki, która zabiera swojego nowego brata przyrodniego Jonasa na nocną imprezę na wyspie. Nocna balanga w dawnej bazie wojskowej zamienia się w koszmar, gdy przypadkiem otwieracie bramę do zaświatów związaną z tajemniczą przeszłością wyspy. Musisz znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jak pomożesz przyjaciołom? Co zrobisz z uwolnionymi przez siebie przerażającymi istotami? To TY zdecydujesz o tym, jak potoczy się historia Alex. Zbadaj Edwards Island i odkryj mroczną przeszłość bazy wojskowej. Odmień życie swoich przyjaciół!

Jak wejść w posiadanie tego tytułu? Przede wszystkim wejść na jego stronę Epic Games Store. jeśli nie masz konta, załóż, kierując się wskazówkami, a potem musisz pobrać Epic Games Launcher (plik .msi, 32 MB, antywirus może alarmować - jest to fałszywy alarm). Następnie należy kliknąć Zainstaluj i wskazać miejsce na dysku twardym, gdzie trafią pliki gry. Jeśli masz konto, wejdź na stronę sklepu, kliknij na kafelek z Oxenfree i wybierz opcję instalacji.