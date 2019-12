OxygenOS 10 - wersja beta gotowa dla OnePlus 6 i 6T

Posiadacze smartfonów OnePlus 6 i OnePlus 6T mogą pobierać wersje beta najnowszej nakładki OxygenOS. W jaki sposób i co zmienia?

Podczas, gdy wiele urządzeń otrzymuje dopiero aktualizację do Androida 9, OnePlus publikuje kolejne bazowane na Androidzie 10 wersje beta nakładki OxygenOS - osobna dla Plus 6 i Plus 6T. W obydwu przypadkach przynosi ona przede wszystkim poprawki wypatrzonych bugów, jak problemy z prawidłowym identyfikowaniem odcisku palca, zacinające się animacje przy odblokowywaniu urządzenia odciskiem palca, zawieszenie się podczas restartu urządzenia, a także przy łączeniu z połączeniem Wi-fi 5GHz. Zwiększa ponadto stabilność całej nakładki oraz optymalizuje pracę aparatu. Nie zabrakło także poprawek związanych z mechanizmami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Jeśli nie chcesz czekać na automatyczne pobranie nowej wersji, możesz ściągnąć ją ręcznie. OxygenOS w edycji Open Beta 30 dla OnePlus 6 znajduje się pod tym linkiem i waży 99,3 MB. Wydanie Open Beta 18 dla One Plus 6T możesz pobrać tutaj - waga to 101 MB.