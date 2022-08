OxygenOS 13 vs ColorOS 13, czyli wskaż jedną różnicę!

Już wkrótce zadebiutuje OxygenOS 13, będący najnowszą wersją nakładki na telefony marki OnePlus. Znamy również listę smartfonów, które otrzymają aktualizację.

Spis treści

OxygenOS 13 - OnePlus co raz bliżej OPPO

Producent zaprezentował niedawno nową odsłonę systemu OxygenOS 13 i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdzieś już to widziałem. Zarówno podejście do designu, jak i zapowiedziane modyfikacje, bliźniaczo przypominają mi nakładkę ColorOS 13 na smartfony OPPO. Wygląda więc na to, że współpraca między markami kwitnie, a my w rezultacie będziemy otrzymywać produkty, które powoli zaczynają różnić się od siebie jedynie logiem.

Źródło: OnePlus

OnePlus zapowiedział, że natura, a konkretniej żywioł wody, był największą inspiracją przy tworzeniu designu w nowej wersji OxygenOS. Co ciekawe, te same słowa padły na konferencji marki OPPO. Podobieństwa nie kończą się jednak na aspekcie wizualnym. OnePlus zapowiedział spore zmiany w funkcji Always on Display, która pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji na wygaszonym ekranie smartfona. Nowością ma być, między innymi, możliwość szerszej kontroli aplikacji Spotify. Nie zgadniecie, jakie telefony otrzymają identyczną modyfikację? Urządzenia marki OPPO, oczywiście.

Źródło: OnePlus

Mimo wszystko, mam nadzieję, że OxygenOS 13 będzie działał bez zarzutów, bo tak też zazwyczaj prezentowały się autorskie nakładki producenta. Optymalizacja ma stanowić klucz do sukcesu nowej wersji oprogramowania na smartfony OnePlus.

OxygenOS 13 - Sprawdź, czy twój smartfon otrzyma aktualizację

Nie znamy dokładnych terminów aktualizacji systemu, ale wiemy jakie smartfony je otrzymają. Poniżej znajdziecie listę urządzeń, na które trafi OxygenOS 13: