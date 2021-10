Ozark 4 sezon - zobacz zapowiedź premiery Netflix

Dziś na oficjalnym kanale platformy Netflix pojawiła się zapowiedź 4 sezonu "Ozark". Kiedy premiera serialu?

Ozark w reżyserii Billa Dubuquego to amerykański serial telewizyjny stworzony w koncepcji dramatu oraz thrillera psychologicznego. Na dzień dzisiejszy opublikowano 3 sezony, jednak przedstawiciele platformy Netflix potwierdzili, że powstanie kontynuacja. Fabuła opowiada historię Martina, doradcy finansowego, którego głównym klientem jest Camino Del Rio, szef meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wszystko było w porządku do dnia, gdy współpracownik mężczyzny, Liddell, oszukuje klienta na kwotę 8 milionów dolarów. W konsekwencji to Martin musi odpracować ponad 500 milionów dolarów.

fot. Netflix

Ozark

twórcy Bill Dubuque, Mark Williams

Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolatów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.

Twórcy: Bill Dubuque, Mark Williams

Obsada: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jason Butler Hamer, Esai Morales, Peter Mullan, Lisa Emery, Julia Garner, Janet McTeer

Gatunek: Kryminalny, Thriller

Kategorie: Przerażający, Mroczny

Kategoria wiekowa: 16+

Pierwsza część 4 sezonu serialu "Ozark" będzie dostępna do obejrzenia od 21 stycznia 2022 na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc. Zanim jednak to nastąpi, sprawdź, jakie jeszcze filmy pojawiają się w październiku na platformie, tutaj.

