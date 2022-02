Ozark - finałowe odcinki serialu z datą premiery na Netflix

Wiemy już, kiedy ostatecznie zakończy się historia Martina Byrde'a i jego rodziny w serialu Ozark. Netflix ujawnił oficjalną datę premiery drugiej części 4 sezonu serialu.

Ozark to jeden z największych przebojów Netflixa w ostatnich latach. Znakomicie napisany i zagrany serial opowiada losy Martina Byrde'a i jego rodziny, którzy popadają w poważne tarapaty finansowe i ściągają na siebie uwagę pewnego groźnego przestępcy. To oczywiście tylko wstęp do rozbudowanej i wielowątkowej historii, która obecnie rozciąga się na 4 sezony i 37 odcinków.

Netflix już wcześniej poinformował, że ostatni - 4 sezon Ozark, zostanie podzielony na dwie części - każda po siedem odcinków. Wstęp do finału mogliśmy obejrzeć już w styczniu tego roku, a jak się okazuje na definitywny koniec Ozark nie będziemy musieli długo czekać. Netflix właśnie ujawnił, że drugą część 4 sezonu Ozark będziemy mogli obejrzeć już 29 kwietnia tego roku. Po raz kolejny czeka na widzów siedem około godzinnych odcinków, które definitywnie zakończą historię rodziny Byrde'ów. Netlfix zapowiedział już bowiem, że nie powstanie 5 sezon Ozark.

Chcąc podgrzać atmosferę przed wielkim finałem, Netflix opublikował również zwiastun drugiej części 4 sezonu. Ostrzegamy jednak przed ewentualnym spoilerami.

Ozark – najważniejsze informacje:

Tytuł - Ozark

- Ozark Twórcy - Bill Dubuque, Mark Williams

- Bill Dubuque, Mark Williams Liczba sezonów – 4

– 4 Liczba odcinków - 44

- 44 Czas emisji – 2017 - 2022

– 2017 - 2022 Gatunek – dramat, kryminał, thriller

– dramat, kryminał, thriller Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jason Butler Harner, Esai Morales, Lisa Emery

