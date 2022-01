"Ozark" powraca z ostatnim sezonem! Zobacz nowości Netflix!

W tym tygodniu możemy liczyć na wiele ciekawych nowości. Na uwagę zasługują nowe odcinki "Ozark" oraz film "Monachium. W obliczu wojny".

Szykuje się kolejny spokojny tydzień dla abonentów Netflix, chociaż po ostatnich wiadomościach o podwyższeniu cen abonamentu możemy spodziewać się nieco większej ilości nowości.

Nie oznacza to oczywiście, że nie będzie czego oglądać. Jeżeli tęskniliście za rodziną Byrne'ów, to z pewnością ucieszy was fakt, że już w ten piątek zadebiutuje siedem pierwszych odcinków czwartego sezonu serialu "Ozark". Inną z ciekawych propozycji jest szpiegowski film "Monachium. W obliczu wojny", w którym dwoje starych przyjaciół próbuje nie dopuścić do rozpętania drugiej wojny światowej.

Ozark

Sezon 4 serialu „Ozark” będzie podzielony na dwie części po siedem odcinków każda.

Fabuła serialu „Ozark” koncentruje się na losach rodziny Byrde’ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.

Wolność od kartelu wydaje się być na wyciągnięcie ręki, jednak słabnące więzi rodzinne mogą doprowadzić do ostatecznej zguby Byrde'ów.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Chris Mundy

: Chris Mundy Gatunek : dramat, kryminał, thriller

: dramat, kryminał, thriller Obsada : Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker, Veronica Falcón

: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker, Veronica Falcón Data premiery: 21 stycznia

Monachium. W obliczu wojny

Ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Jesienią 1938 roku Europa stoi na skraju wojny. Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację, a rząd Neville’a Chamberlaina rozpaczliwie poszukuje pokojowego rozwiązania. W atmosferze narastającej presji brytyjski urzędnik Hugh Legat i niemiecki dyplomata Paul von Hartmann spotykają się na konferencji w Monachium. Z początkiem negocjacji dwóch dawnych przyjaciół trafia w sam środek sieci intryg politycznych i bardzo realnego niebezpieczeństwa. Oczy całego świata zwrócone są na nich. Czy można uniknąć wojny, a jeśli tak, to jakim kosztem?

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyseria : Christian Schwochow

: Christian Schwochow Scenariusz : Ben Power, Robert Harris

: Ben Power, Robert Harris Gatunek : thriller, dramat

: thriller, dramat Obsada : George McKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons, Jessica Brown Findlay, August Diehl, Alex Jennings, Ulrich Matthes, Liv Lisa Fries

: George McKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons, Jessica Brown Findlay, August Diehl, Alex Jennings, Ulrich Matthes, Liv Lisa Fries Data premiery: 21 stycznia

Wszystkie premiery tego tygodnia w Netflix:

wtorek (18 stycznia)

Mistrzowie mistyfikacji. Historia sławnych oszustów [sezon 1]

DOTA: Dragon's Blood [sezon 2]

Mighty Express: Nadjeżdżają kłopoty

środa (19 stycznia)

Too hot to handle [sezon 3]

Boskie przysmaki: Meksyk [sezon 1]

czwartek (20 stycznia)

W królewskim stylu

Azja o północy [sezon 1]

Znajomi nieznajomi

piątek (21 stycznia)

Ozark [sezon 4, część 1]

Monachium. W obliczu wojny

Skrzypce mojego ojca

Amandla

Gorący sezon [sezon 1]

That Girl Lay Lay [sezon 1]

