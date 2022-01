Ozark sezon 5 – co wiemy o kontynuacji serialu?

Czy przebojowy serial Netflixa – Ozark, otrzyma sezon 5? My już wiemy.

Czy powstanie 5 sezon Ozark? (fot. Netflix)

Ozark to jeden z najciekawszych i najlepszych seriali na platformie Netflix. Opowiada on losy Martina Byrde'a (w tej roli Jason Bateman) i jego rodziny – żony Wendy (Laura Linney) oraz dzieci: Charlotty (Sofia Hublitz) i Jonah (Skylar Gaertner). Martin wpadł w poważne tarapaty finansowe i wraz z rodziną musi uciekać do tytułowej Krainy Ozark w stanie Missouri. Jedynym sposobem na powrót do normalności jest spłata ogromnego długu wobec pewnego bardzo wpływowego i groźnego przestępcy.

Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.

Ozark powrócił niedawno na platformę Netflix z najnowszym, 4 sezonem i od razu trafił na listę TOP 10 w 70 krajach, w tym w Polsce. Nic zatem dziwnego, że wielu widzów zastanawia się czy serial otrzyma sezon 5. Niestety, nie mamy dla was najlepszych wieści.

Czy powstanie 5 sezon Ozark?

Możemy już niemal 100% pewnością stwierdzić, że Ozark nie otrzyma 5 sezonu. Netflix nie ma planów dalszego rozwoju serialu. Warto tu jednak podkreślić, że nie jest to w żaden sposób związane z jego „kasacją”, a jedynie z zaplanowanymi już wcześniej działaniami. Oznacza to, że trwający właśnie sezon 4 jest finałowym i widzowie wreszcie będą mogli poznać ostateczne losy rodziny Byrde'ów. Czy to jednak oznacza, że więcej serialu Ozark nie będzie? Nie do końca. Netflix troszkę zamieszał z numeracją i tym samym wprowadził wielu sympatyków serialu w błąd.

Ozark sezon 4 część 2?

Każdy z trzech pierwszych sezonów serialu Ozark liczył 10 odcinków. Najnowszy sezon otrzymał ich zaledwie 7. Choć sezon 4 będzie faktycznie ostatnim, to twórcy serialu i Netflix zdecydowali się rozbić go na dwie części. Obecnie na Netflix możecie oglądać pierwszy rozdział finału serialu Ozark. Tym samym oznacza to, że powróci on z jeszcze jedną serią, którą należy traktować jak „Ozark sezon 4 część 2”. Wówczas ostatecznie widowisko dobiegnie końca, a my poznamy losy bohaterów.

Kiedy premiera kolejnego sezonu Ozark?

Obecnie druga część 4 sezonu Ozark nie ma ustalonej daty premiery. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową politykę Netflixa, śmiało możemy założyć, że rodzina Byrde'ów powróci do nas najwcześniej w 2023 roku. Jedyną potwierdzoną informacją jest liczba odcinków. „Ozark sezon 4 część 2” będzie liczyć 7 epizodów.

Ozark – najważniejsze informacje:

Tytuł serialu - Ozark

- Ozark Twórcy - Bill Dubuque, Mark Williams

- Bill Dubuque, Mark Williams Liczba sezonów – 4

– 4 Liczba odcinków - 37

- 37 Czas emisji – 2017 - 2022

– 2017 - 2022 Gatunek – dramat, kryminał, thriller

– dramat, kryminał, thriller Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jason Butler Harner, Esai Morales, Lisa Emery

