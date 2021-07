Oznaka życia na księżycu Saturna?

Nowe badania wskazują, że coś wytwarza metan na Enceladusie. Jego poziomy są znacznie wyższe niż można to wytłumaczyć znanymi procesami geochemicznymi.

Lodowy Enceladus, czyli jeden z aż 82 księżyców Saturna, może nie wydawać się szczególnie obiecującym miejscem do odnalezienia życia, ale pod jego skorupą znajduje się mętny ocean podpowierzchniowy. Daje on o sobie znać tryskając przez lód w gigantycznych wodnych pióropuszach, niczym gejzery. Podczas niedawnych badań Saturna i jego księżyców, sonda Cassini zanurkowała przez nie, wykrywając niezwykle duże ilości molekuł, takich jak metan, dwuwodór i dwutlenek węgla. Wskazuje to na to, że na dnie morskim, gdzie ocean styka się ze skalistym jądrem Enceladusa, znajdowały się kominy hydrotermalne. Takie środowisko może być idealnym miejscem dla drobnoustrojów, które zużywają wytwarzany tam diwodór i dwutlenek węgla, a także emitują metan.

Aby dowiedzieć się czy ​​wokół kominów hydrotermalnych na dnie morskim księżyca rzeczywiście żyją obce mikroby, naukowcy przeprowadzili badania i stworzyli modele potencjalnych scenariuszy. Zespół wprowadził drobnoustroje wytwarzające metan w oparciu o znane szczepy z Ziemi. Następnie wyniki tych modeli porównano z tym, co wykryła sonda. Warunki wydawały się sprzyjać tego rodzaju formom życia, jednak żadna ilość znanej chemii hydrotermalnej nie była w stanie wyjaśnić poziomów wykrytego metanu. Dopiero gdy do modelu dodano źródła biologiczne, poziomy były zgodne z obserwacjami. Współautor badania, Régis Ferrière wyjaśnia:

Oczywiście nie sądzimy, że w oceanie Enceladusa może istnieć życie. Chcieliśmy raczej zrozumieć, jak prawdopodobne jest, że kominy hydrotermalne Enceladusa mogą nadawać się do zamieszkania przez mikroorganizmy podobne do Ziemi.

Być może nie jest to życie, ale musi to być jakieś inne naturalne zjawisko, którego nie odkryliśmy jeszcze tu, na Ziemi. Jednym z wyjaśnień zaproponowanych przez zespół jest to, że pierwotna materia organiczna z jądra Enceladusa może rozpadać się na metan, diwodór i dwutlenek węgla poprzez aktywność hydrotermalną.

Źródło: newatlas.com