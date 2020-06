PATRIOT wprowadza na rynek moduły pamięci 32 GB i zestawy 64 GB RAM DDR4

VIPER GAMING by PATRIOT wprowadza do sprzedaży nowe pamięci, które dedykowane są twórcom treści oraz graczom. Co potrafią i ile kosztują?

VIPER GAMING by PATRIOT to marka Patriot, czyli firmy znanej z wysokiej jakości pamięci. Seria VIPER 4 BLACKOUT przeznaczona jest dla osób szukających szybkich pamięci z możliwością podkręcania. Zestawy 64 GB dostępne są w wersjach od 3000 MHz do 3600 MHz. Jak podaje producent, "tworzone są na bazie rygorystycznie testowanych układów pamięci i komponentów umieszczonych na 10-warstowym PCB. Każdy z 32 GB modułów chroniony jest przez rozpraszacz ciepła wykonany z aluminium klasy militarnej, a zaawansowany układ pinów maksymalizuje efektywność i wydajność termiczną". Producenta do wprowadzenia zestawów 64 GB skłonił sukces zestawów 16 GB. Nowe zostały stworzone z myślą o komputerach stacjonarnych i laptopach bazujących na platformach AMD i Intela.

Moduły 32 GB dostępne są jako UDIMM (prędkości od 3000 - 3600 MHz) i SODIMM (prędkości od 2400 do 3000 MHz). Stworzone zostały na bazie układów pamięci i komponentów umieszczonych na 10-warstowym PCB. Serie VIPER 4 BLACKOUT i VIPER STEEL są sprzedawane z dożywotnią gwarancją. Mają wkrótce trafić do sprzedaży u polskich partnerów. Dokładne specyfikacje oraz sugerowane ceny poszczególnych modułów prezentują się następująco:

Na koniec warto zacytować, co powiedział na ich temat Roger Shinmoto, wiceprezes VIPER GAMING by PATRIOT: „Seria VIPER STEEL była nagradzana przez pecetowe portale w 2019 roku. Odzew ze strony społeczności PC na całym świecie sugerował zapotrzebowanie na większe zestawy pamięci, do 64 GB. Nowe zestawy przeznaczone są nie tylko dla stacjonarnych graczy, ale można je również stosować w gamingowych laptopach lub nawet konstrukcjach mini-ITX, które najbardziej zyskają na 32 GB modułach”.