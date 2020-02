PAX East 2020: Baldur's Gate 3 na pierwszym oficjalnym gameplay'u wygląda obłędnie

Były liczne zapowiedzi, a teraz przyszedł czas na konkrety. Studio Larian zaprezentowało pierwszy materiał z rozgrywki w Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate to jedna z najważniejszych serii gier rpg w historii. Zarówno część pierwsza, z 1998 roku, jak i jej kontynuacja, która ukazała się dwa lata później, wciąż należą do ścisłej czołówki najlepszych gier w historii. Znakomita fabuła, barwni bohaterowie no i nieśmiertelne „Zapomniane Krainy” z Dungeons & Dragons, wszystko to sprawiło, że przez niemal dwie dekady graczy prosili o kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu. Niestety, do tej pory otrzymaliśmy jedynie nieco poprawione edycje, jednak wkrótce się to zmieni.

W zeszłym roku studio Larian, autorzy m.in. Divinity: Original Sin, zapowiedzieli, że pracują nad Baldur's Gate 3. Dzisiaj natomiast, podczas PAX East 2020, zaprezentowano pierwszy oficjalny gameplay produkcji. Co tu dużo pisać, wygląda on po prostu obłędnie, zresztą zobaczcie sami.

Baldur's Gate 3, podobnie jak poprzednicy, przeniesie nas do „Zapomnianych Krain”. Co więcej, wrócimy do tytułowego, portowego miasta – Wrót Baldura. Powróci również rzut izometryczny, choć znacznie usprawniony i dostosowany do współczesnych standardów. Silnik gry umożliwi nam znaczne zbliżenie kamery, co sprawi, że jeśli będziemy chcieli, możemy grać w Baldur's Gate 3, jak w trzecioosobową produkcję.

Znakomicie prezentują się również dialogi pomiędzy postaciami. Na powyższym materiale widać, że w ich trakcie kamera automatycznie będzie skupiać się na rozmówcy, a szczegółowe modele postaci robią niesamowite wrażenie. Nie zabraknie także turowych starć, z których znane są dzieła Larian Studios.

Przedstawiciele Larian już wcześniej zapowiadali, że Baldur's Gate 3, to największa gra nad jaką pracowali w całej swojej historii. Więcej informacji na temat trzeciej części kultowego rpg'a możemy spodziewać się w nadchodzących dniach. Twórcy ujawnili, że podczas targów PAX East 2020 odbędzie się specjalna sesja Q&A dedykowana grze. Przy okazji dzisiejszych rewelacji zaprezentowano również nowy trailer CGI.

Baldur's Gate 3 na razie zmierza oficjalnie jedynie na PC i konsolę Google Stadia. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że gra zadebiutuje w fazie wczesnego dostępu jeszcze w tym roku. W oczekiwaniu na Baldur's Gate 3 warto zagrać w ostatnie dzieło studia Larian – Divinity: Orignal Sin 2, które jest obecnie dostępne na PC, PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

źródło: Larian/Gamespot