PAX East 2020: Baldur's Gate 3 to przygoda na ponad 100 godzin

Poznaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat trzeciej części sagi Baldur's Gate.

Wczoraj odbyła się prezentacja pierwszego materiału z rozgrywki w Baldur's Gate 3, a przy okazji mogliśmy zobaczyć najnowszy zwiastun produkcji. Dzisiaj natomiast, mamy prawdziwy wysyp informacji na temat meandrów systemów rządzących grą.

Baldur's Gate 3 to bezapelacyjnie największa produkcja w historii studia Larian. Przejście gry zajmie nam co najmniej 100 godzin, twórcy zapewniają jednak, że niemożliwe jest odkrycie wszystkich tajemnic produkcji i poznanie wszystkich jej historii podczas jednej rozgrywki. Co istotne, produkcję będziemy mogli przejść samotnie lub w towarzystwie przyjaciół za pośrednictwem sieci. Wszystkie dialogi w grze zostały nagrane przez aktorów podczas licznych sesji motion-capture i pada w nich ponad 1,5 miliona słów.

Twórcy chcą też być jak najbardziej wierni źródłom, a więc Dungeons & Dragons. Do naszej dyspozycji otrzymamy co najmniej 15 ras i 8 klas postaci znanych z tej klasycznej serii gier rpg. Co więcej, szczegółowo przeniesiono do wirtualnego świata setki lokacji, w tym legendarne miasto - Wrota Baldura. Niemal o każdej naszej decyzji w grze decydować będą statystyki postaci i rzuty kośćmi, czyli dokładnie tak, jak w D&D być powinno.

Za oprawę wizualną odpowiadać będzie nowa wersja silnika Divinity, tym razem z numerkiem 4.0. Studio Larian chwali się również dynamicznym systemem audio, który będzie dostosowywał muzykę do wydarzeń dziejących się na ekranie.

Oczywiście w Baldur's Gate 3 nie zabraknie również zaawansowanego systemu walki opartego na turach. Twórcy ponoć rozważali tzw. "aktywną pauzę" znaną z poprzednich odsłon serii, ale doszli do wniosku, że jest ona zbyt chaotyczna i nie oddaje prawdziwego ducha D&D. Przedstawiciele Larian nie ukrywają również, że w turowych systemach czują się po prostu znacznie lepiej.

Będziemy mogli liczyć również na ogromną swobodę w podejmowaniu decyzji i kreowaniu postaci. Nasze działania mają mieć realne konsekwencje w świecie gry, a relacje z towarzyszami będą niezwykle rozbudowane.

Baldur's Gate 3 jeszcze w tym roku zadebiutuje na PC i Google Stadia w ramach tzw. wczesnego dostępu.

źródło: gamingbolt.com