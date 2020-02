PAX East 2020: Zapowiedziano nowy dodatek do Borderlands 3 - Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock

Borderlands 3 już w marcu wzbogaci się o kolejny szalony dodatek - Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock.

Pomimo licznych problemów i rezygnacji wielu czołowych producentów, jak Sony czy CD Projekt RED, targi PAX East 2020 wreszcie wystartowały i dostarczają nam znakomitych wieści. Wczoraj zaprezentowano pierwszy gameplay z Baldur's Gate 3, a już teraz możemy przyjrzeć się zwiastunowi drugiego dużego rozszerzenia do Borderlands 3 - Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock.

Jak przystało na serię Borderlands po raz kolejny uczestniczyć będziemy w zwariowanej historii pełnej niezwykłych bohaterów. Tym razem przyjdzie nam spotkać się na ślubie dwóch niezwykłych dżentelmenów - Sir Alistaira Hammerlocka oraz Wainwrighta Jakobsa. Zakochani zapraszają graczy do wspólnego świętowania na lodowej planecie - Xylourgos. Szybko się jednak okazuje, że świat ten jest, delikatnie mówiąc, nieprzyjazny, a co gorsza, zamieszkująca go grupa kultystów, chce przywołać wielką bestię z innego wymiaru.

W tej szalonej przygodzie towarzyszyć nam będzie, dobrze znana fanom serii, Gaige i jej wyjątkowy przyjaciel - Deathtrap. Oprócz nowej planety do zwiedzenia, możemy również liczyć na nowych przeciwników (w tym bossów), mnóstwo nowego wyposażeni i broni (w tym legendarnych egzemplarzy) oraz nowe elementy do personalizacji naszych postaci.

Dodatek Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock zadebiutuje już 26 marca na PS4, Xbox One, Google Stadia oraz PC. Co istotne, jak podało studio Gearbox, od 13 marca gracze PC-towi nie będą już zmuszeni do kupna gry w sklepie Epic Games Store ponieważ Borderlands 3 pojawi się wreszcie na platformie Steam.

