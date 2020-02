PAX East 2020 i GDC 2020 zagrożone? Square Enix, Capcom i EA rezygnują z udziału w targach

Kolejni producenci potwierdzili, że rezygnują z udziału w targach PAX East 2020 i GDC 2020.

Targi PAX East 2020 w Bostonie rozpoczną się już w najbliższy czwartek, niestety, lista gości z każdym dniem maleje. Swoją konferencję podczas wydarzenia odwołało już Sony, a warto przypomnieć, że japoński producent szykował na tę okazję specjalny pokaz The Last of Us II. Natomiast dzisiaj, z udziału w PAX East 2020 wycofały się również firmy Sqaure Enix oraz Capcom.

Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że jest to tylko częściowa rezygnacja. Przedstawiciele Square Enix poinformowali, że z powodu epidemii koronawirusa, pracownicy firmy na co dzień pracujący w Japonii nie polecą do Bostonu. Oznacza to, że firma musiała zrezygnować z całego panelu poświęconego grze Final Fantasy XIV. W podobnym tonie wypowiedzieli się pracownicy Capcomu, którzy ujawnili, że podczas PAX East zabraknie panelu poświęconego grze Monster Hunter World: Iceborne. Przedstawiciele firmy co prawda nie podali dokładnego powodu swojej rezygnacji, ale śmiało możemy przypuszczać, że i w tym wypadku chodzi o koronawirusa.

To jednak nie koniec złych wieści dla sympatyków gier wideo. Electronic Arts poinformowało, że rezygnuje z udziału z GDC 2020, co oznacza, że podczas prestiżowego spotkania deweloperów gier zabraknie kolejnego wielkiego producenta. Wcześniej swój udział w GDC 2020 odwołali już Sony, Facebook oraz Kojima Productions.

Choć PAX East 2020 wydaje się być niezagrożone, wszak do startu imprezy pozostały już tylko dwa dni, to inaczej sprawa wygląda już z GDC. Game Developers Conference rozpocznie się dopiero 16 marca, jeśli tendencja związana z rezygnacjami udziału w targach się utrzyma, to możliwe, że GDC 2020 podzieli los tegorocznych targów MWC, które zostały, po raz pierwszy w historii, anulowane.

źródło: wccftech.com