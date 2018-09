"PC World" 10/2018 dostępny. Bitdefender Internet Security 2019 na pół roku!

Do sprzedaży trafił najnowszy numer magazynu "PC World". W wydaniu 10/2018 opisujemy funkcje i udogodnienia w najnowszej wersji systemu operacyjnego Google'a, Androidzie 9. Sprawdzamy, co przygotowali producenci oprogramowania antywirusowego w najnowszych odsłonach swoich pakietów. Publikujemy wyniku testów komputerów przenośnych dla graczy. Czytelnicy mogą też wejść w posiadanie doskonałego pakietu zabezpieczającego Bitdefender Internet Security 2019 w wersji na 6 miesięcy.

Tematem numeru w "PC Worldzie" 10/2018 jest przegląd Android 9.0 Pie – wszystko, co trzeba wiedzieć. W artykule podsumowujemy najważniejsze zmiany i nowości w najnowszej wersji systemu Google'a, Android 9. Wydanie 9 trafiło już do pierwszych szczęśliwców, ale zanim pojawi się w smartfonach na skalę masową, minie jeszcze dużo czasu. Już wiemy, co się w nim znajdzie.

Szczególnie dużo miejsca w październikowym numerze poświęcamy komputerom przenośnym. Po pierwsze, przygotowaliśmy test najnowszych konstrukcji wiodących producentów, przeznaczonych do gamingu. Po drugie, opracowaliśmy poradnik dla użytkowników nie planujących zakupu wydajnego, gamingowego laptopa, jak zwiększyć wydajność posiadanego modelu z użyciem zewnętrznej karty graficznej. A ponieważ cenny laptop wymaga odpowiednich warunków przenoszenia, przejrzeliśmy ofertę producentów plecaków do laptopów by wskazać najciekawsze modele plecaków do laptopów o przekątnej do 17 cali.

Co prawda do końca 2018 r. jeszcze nieco czasu, ale producenci oprogramowania antywirusowego już wydają nowe wersje swoich produktów, często z oznaczeniem 2019. W naszym przeglądzie Najlepsze antywirusy na 2019 rok opisujemy wybrane aplikacje antywirusowe i sprawdzamy, czego można się po nich spodziewać.

"PC World" 10/2018. Bitdefender Internet Security 2019 na pół roku

Wisienką na torcie jest specjalna wersja pakietu zabezpieczającego system, Bitdefender Internet Security 2019. Producent przygotował w pełni funkcjonalne wydanie pakietu, z którego można bezpłatnie korzystać aż przez pół roku. To dosłownie świeży towar – polska premiera oprogramowania miała miejsce na początku września.

Bitdefender Internet Security 2019

Bitdefender Internet Security 2019 ściśle monitoruje aktywne aplikacje pod kątem podejrzanego zachowania, i może podjąć natychmiastowe działania w celu zapobiegania

infekcjom. Nowością jest funkcja zapobiegania zagrożeniom sieciowym zanim użytkownik padnie ich ofiarą. Funkcja Web Attack Prevention zadba o to, abyś przypadkiem nie trafił na stronę, która może potencjalnie wywołać szkody w twoim systemie. Usprawnienia w systemie antyphishingowym pozwalają skuteczniej wykrywać i blokować strony podszywające się pod legalne witryny w celu kradzieży haseł lub numerów kart kredytowych. Pomocny jest też system alertów informujących czy wyniki wyszukiwania są bezpieczne, zanim klikniesz link.

Bitdefender Internet Security 2019 zawiera ulepszone mechanizmy wielowarstwowej ochrony przed oprogramowaniem ransomware. Specjalny moduł analizuje zachowanie aplikacji pod kątem aktywności charakterystycznej dla oprogramowania wymuszającego okup i wykonuje kopie zapasową plików użytkownika (lub przywraca pliki z wcześniej wykonanej kopii).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty znajdują się na stronie Wirtualnego DVD wydania 10/2018.

"PC World" 10/2018. Ponadto w numerze:

Szyfry i kopie. Podpowiadamy jak zabezpieczyć informacje cyfrowe przed utratą lub niepowołanym dostępem.

Podpowiadamy jak zabezpieczyć informacje cyfrowe przed utratą lub niepowołanym dostępem. 4-zatokowe NAS-y do małej firmy. Test sieciowych pamięci masowych do stosowania w mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Test sieciowych pamięci masowych do stosowania w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Testujemy AMD Threadripper 2990WX. Sprawdzamy możliwości topowego procesora z oferty AMD, skierowanego do profesjonalistów przez duże „P”.

Sprawdzamy możliwości topowego procesora z oferty AMD, skierowanego do profesjonalistów przez duże „P”. Bezprzewodowy dom i biuro – za i przeciw. Wygoda połączenia i elastyczność instalacji to niektóre zalety bezprzewodowej infrastruktury. A zagrożenia?

Wygoda połączenia i elastyczność instalacji to niektóre zalety bezprzewodowej infrastruktury. A zagrożenia? Domeny – wszystko, co trzeba wiedzieć. Jak pozyskać ciekawą nazwę domeny, kiedy wszystkie interesujące są już zajęte? Na to i inne pytania dotyczące domen odpowiadamy w naszym poradniku.

Jak pozyskać ciekawą nazwę domeny, kiedy wszystkie interesujące są już zajęte? Na to i inne pytania dotyczące domen odpowiadamy w naszym poradniku. Jak rozwiązać typowe problemy z UEFI. W ustawieniach UEFI można znaleźć rozwiązania na wiele komputerowych problemów.

W ustawieniach UEFI można znaleźć rozwiązania na wiele komputerowych problemów. Prąd na zawołanie. Wyjaśniamy zasadę działania agregatów prądotwórczych i wskazujemy, czym kierować się przy ich zakupie.

"PC World" 10/2018 jest dostępny w formie drukowanej do nabycia w kioskach i salonach prasowych. Ponadto w internetowym sklepie IDG dostępne są zarówno wydania papierowe, jak i elektroniczne.