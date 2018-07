"PC World 7/2018" w sprzedaży. Tanie smartfony, procesory dla gracza, monitory dla profesjonalistów

W najnowszym wydaniu magazynu "PC World" publikujemy wyniki testów wybranych modeli smartfonów do 1500 zł, monitorów do profesjonalnych zastosowań w projektowaniu grafiki oraz hulajnóg elektrycznych. Wskazujemy także najlepsze procesory dla graczy i zaglądamy pod maskę samochodów autonomicznych, by przyjrzeć się stosowanym w nich technologiom.

PC World 7/2018. Testy Jaki smartfon za 1500 zł. Topowe modele smartfonów rozbudzają emocje wyśrubowanymi specyfikacjami i możliwościami, ale gdy przychodzi do zakupów, to najczęściej wybieramy urządzenia bardziej przystępne, ze średniej półki cenowej. Wiele z nich jest wzorowanych na topowych wersjach zachowując przy tym akceptowaną cenę. Takie urządzenia ponownie zagościły w naszym laboratorium testowym. Monitor dla zawodowca. Przeprowadziliśmy test najciekawszych monitorów dla zawodowców, pamiętając o różnych oczekiwaniach fotografów, grafików i projektantów. Hulaj, noga!. Świat pokochał elektro-mobilność w miniaturowym wydaniu. Rekreacyjne deski, deskorolki i monocykle można kupić w każdej galerii handlowej. Moda na elektryczne pojazdy zbiegła się z renesansem hulajnóg, a połączenie tych dwóch kierunków okazało się niezwykle praktyczne. Sprawdziliśmy co oferują modele elektrycznych hulajnóg, dostępne na rynku. PC World 7/2018. Poradniki i przeglądy HDMI. Przewodnik po kablach i usterkach . Rozwiewamy mity i nieporozumienia dotyczące interfejsu HDMI. Rradzimy, jak poradzić sobie z typowymi problemami.

Druk na wynajem. Na czym polega outsourcing druku, jak kształtują się ogólne tendencje na rynku, jakie firmy świadczą tego typu usługi oraz co jest wliczone w cenę.