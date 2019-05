PCI Express 5.0 zaoferuje transfery 128 GBps

Specyfikacja została ujawniona, ale większość urządzeń nadal korzysta z PCIe 3.0.

Specyfikacja PCI Express 5.0 obiecuje nawet do 128 gigabajtów na sekundę (GBps) przepustowości przy wykorzystaniu konfiguracji x16, co pozwala na szybsze przechowywania danych oraz grafik dla przyszłych komputerów PC. Pomimo zaprezentowania specyfikacji PCIe 5.0 do implementacji jeszcze długa droga. Specyfikacja została ujawniona w środę przez grupę PCI SIG, ale to dopiero jeden z początkowych kroków do rzeczywistego wdrożenia tego interfejsu. Obecnie PCIe 3.0 jest powszechnie używanym standardem, a PCIe 4 dopiero wchodzi na rynek.

Źródło: pcworld.com

Na targach Computex w Tajpej na początku tego tygodnia AMD ogłosiło połączenie procesora Ryzen 7 3800X, który wraz z płytą główną opartą na chipsecie X570 jest pierwszym zestawem komponentów z obsługą standardu PCI Express 4.0. AMD powiedział, że specyfikacja ta zapewnia do 40 linii PCIe.

Data oficjalnego wprowadzenia na rynek pierwszych urządzeń wspierających standard PCI Express 5.0 pozostaje nadal w sferze domysłów. W oświadczeniu wydanym przez PCI SIG na oficjalnym blogu możemy przeczytać, że AMD spodziewa się wprowadzenia implementacji PCIe 5.0 do swoich produktów, ale nie wie kiedy ono nastąpi. W chwili obecnej przedsiębiorstwo zajęte jest implementacją PCIe 4.0 w swoich najnowszych produktach. Gerry Talbot - pracownik grupy inżynieryjno-technicznej AMD powiedział, że z niecierpliwością czeka na wykorzystanie możliwości oferowanych przez PCI Express 5.0 w praktyce.

Dyrektor naczelna AMD Lisa Su również nie udzieliła żadnych szczegółowych informacji na temat przewidywanej daty wprowadzenia na rynek płyt głównych z obsługą PCIe 5.0. Gdy zapytaną ją o to w trakcie wywiadu grupowego na targach Computex odpowiedziała że "wszystko zawsze trwa trochę dłużej, niż się spodziewasz". Słowa te mogą wskazywać że faktycznie AMD w chwili obecnej zamierza się skupić na wdrożeniu PCIe 4.0 i nie wybiega jeszcze myślami w przyszłość.

Firma Intel nie ogłosiła jeszcze wsparcia dla PCIe 4.0, więc trudno spekulować o implementacji PCI Express 5.0. Firma wydała oświadczenie na blogu PCI SIG, w którym informuje, że flagowe chipsety X299 obsługują do 44 linii PCI Express 3.0, a Intel "jako założyciel i promotor architektury PCI Express, w pełni popiera nowo wydaną specyfikację PCIe 5.0 i z niecierpliwością czeka na kontynuację prac nad rozwojem tego standardu". Wiadomość ta została przekazana przez Debendra Das Sharma dyrektor ds. technologii i standardów we/wy firmy Intel.